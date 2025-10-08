Így lehet divatosan duzzadt egy négylábú kedvenced

Az egyik ismerősömnek van egy mentett cicája. A macska ritka nagy becsben tartott jószág, kényelmesen tölti a mindennapjait, válogatott finomságokat kap, a gondosan elkészített fekhelye mellett.

Bár gazdija, felelős állattartóként, nem engedi a házon kívülre a négylábú kedvencét, még ivartalanította is pár évvel ezelőtt. Ennek okán viszont nem túl egészséges kinézetűre hízott meg az állat, a hasa környékén már laza bőrlebeny lifeg, mikor jár.

Amikor nevetve adtam hangot ennek a vicces látványnak, az önérzetes gazdi sértődötten, szűkszavúan annyit válaszolt: nem dagadt a macskám, hanem divatosan duzzadt.