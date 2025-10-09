1 órája
Mezey György emlékére: Gyuri bácsi, köszönjük!
Egyesek úgy tartják, mert nem ismerték, hogy megosztó volt. Pedig csöppet sem! Életének 85. esztendejében elhunyt dr. Mezey György.
Gyuri bácsit volt szerencsém igen jól ismerni. A magánéletét nem ismerem, de többnyire sikeres szakmai pályáját végigkövethettem. Mezey György a legfelkészültebb edző volt, a legelhivatottabb, és talán a legszerencsétlenebb is egyben.
Mezey György, majd’ negyven esztendeje, szövetségi kapitányként utoljára vezette ki labdarúgó-világbajnokságra a nemzeti csapatunkat. Az 1986-os mexikói vb örök sebet hagyott benne, s persze a hazai futballtársadalom lelkében is. Sokan azóta megbocsájtottak neki, vannak, akik nem, holott sem hibája, sem vétke, sem bűne nem volt. „Csupán” vele szenvedett csúfos vereséget válogatottunk a Szovjetunió ellen (0-6). A mexikói Irapuato lett a magyarok „foci-Trianonja”.
Mezey Györgyön és a válogatott-játékosokon verték el a port
Mezeyn kívül a nemzeti válogatott egésze vitte el a balhét, melyet hazatértekor a szövetségi kapitánnyal együtt elkergetett a szakmához alig, inkább a kelet felé bólogató politikához értő MLSZ-vezetés.
A rá húzott vizes lepedővel aztán Gyuri bácsi megjárta az emírségeket, ahol a kuvaiti válogatottal harmadik lett az Ázsiai Játékokon. Majd hazajött, mesteredzőként két csapatával két bajnoki címet nyert, oktatott a TF-n, dolgozott a FIFA-nál… ...Ám a „tésztás, magaslati, ételmérgezési” Mexikó mindig a nyomában volt.
Újságírói pályám elején labdarúgóként, edzőként és tudósítóként végezve munkáimat, gyakorta összefutottunk. Akadt többször is, hogy térségünk kisebb településeinek alacsonyabb osztályú mérkőzéseit tekintette meg, mert a „vidéki hátsó füvesen” gyűjtött tapasztalataiból készült fel egyetemi előadásiból. Végtelenül nagy tudású, de szerény, közvetlen ember volt a most elhunyt Mezey György. Bármiről lehetett vele beszélgetni, csak egyetlen témáról nem. Tudom, mert mondta, a mexikói kudarc az élete végéig kísérte.
Szerintem Mexikó érdektelen! Hiszen azóta sem kerültünk világbajnokságra. Ezért aztán azt is, és minden mást is köszönünk, Gyuri bácsi!
