Futballgyász

Mezey György emlékére: Gyuri bácsi, köszönjük!

Egyesek úgy tartják, mert nem ismerték, hogy megosztó volt. Pedig csöppet sem! Életének 85. esztendejében elhunyt dr. Mezey György.

Mészáros Géza

Gyuri bácsit volt szerencsém igen jól ismerni. A magánéletét nem ismerem, de többnyire sikeres szakmai pályáját végigkövethettem. Mezey György a legfelkészültebb edző volt, a legelhivatottabb, és talán a legszerencsétlenebb is egyben.

Mezey György
Mezey György hosszan tartó edzőszakmai pályafutása lényegében sikeres volt, de egyetlen vesztes meccs örökre mély nyomot hagyott benne és a magyar futball-társadalomban egyaránt
Forrás: videoton.hu

Mezey György, majd’ negyven esztendeje, szövetségi kapitányként utoljára vezette ki labdarúgó-világbajnokságra a nemzeti csapatunkat. Az 1986-os mexikói vb örök sebet hagyott benne, s persze a hazai futballtársadalom lelkében is. Sokan azóta megbocsájtottak neki, vannak, akik nem, holott sem hibája, sem vétke, sem bűne nem volt. „Csupán” vele szenvedett csúfos vereséget válogatottunk a Szovjetunió ellen (0-6). A mexikói Irapuato lett a magyarok „foci-Trianonja”.

Mezey Györgyön és a válogatott-játékosokon verték el a port

Mezeyn kívül a nemzeti válogatott egésze vitte el a balhét, melyet hazatértekor a szövetségi kapitánnyal együtt elkergetett a szakmához alig, inkább a kelet felé bólogató politikához értő MLSZ-vezetés.

A rá húzott vizes lepedővel aztán Gyuri bácsi megjárta az emírségeket, ahol a kuvaiti válogatottal harmadik lett az Ázsiai Játékokon. Majd hazajött, mesteredzőként két csapatával két bajnoki címet nyert, oktatott a TF-n, dolgozott a FIFA-nál… ...Ám a „tésztás, magaslati, ételmérgezési” Mexikó mindig a nyomában volt.

Újságírói pályám elején labdarúgóként, edzőként és tudósítóként végezve munkáimat, gyakorta összefutottunk. Akadt többször is, hogy térségünk kisebb településeinek alacsonyabb osztályú mérkőzéseit tekintette meg, mert a „vidéki hátsó füvesen” gyűjtött tapasztalataiból készült fel egyetemi előadásiból. Végtelenül nagy tudású, de szerény, közvetlen ember volt a most elhunyt Mezey György. Bármiről lehetett vele beszélgetni, csak egyetlen témáról nem. Tudom, mert mondta, a mexikói kudarc az élete végéig kísérte.

Szerintem Mexikó érdektelen! Hiszen azóta sem kerültünk világbajnokságra. Ezért aztán azt is, és minden mást is köszönünk, Gyuri bácsi!

 

 

