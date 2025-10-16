A békesség ereje

Mindig vannak, akik hajlamosak a csüggedésre, mert mai világunkat nem érzik kifejezetten szívderítő kornak. Ebben gyakran lehet igazság, hiszen különböző sorsokat élünk, de az előttünk járó nemzedékek élete sem volt kimondott fáklyásmenet.

Kilencvenedik születésnapján köszöntötte lánya Mihalcsik Istvánt (balra)

Fotó: Nagy Balázs

Erről győztek meg az olyan idős emberekkel készített interjúk, akiket több-kevesebb sikerrel próbált maga alá gyűrni a történelem, de végül az elmúlt, lassan évszázadnyi idő hiteles tanúiként sikerült talpon maradniuk.

Interjúalanyaim életútja széles skálán mozgott. Gulag-túlélőtől egykori arisztokratán át a pusztán becsületes munkából megélni akaró gazdálkodóig – ők voltak közülük a legtöbben – számos sors gazdája akadt közöttük. Emlékeiket lejegyezve néhány közös vonásuk mindig szemet szúrt nekem. Volt erejük szembe menni a megpróbáltatásokkal, soha nem adták föl, és ami talán egyik legfontosabb, ha éveikkel számot vetettek, azt szinte mindig harag nélkül, bölcs megnyugvással tették.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy magas kort értek meg, mint legutóbbi szolnoki beszélgetőpartnerem, akivel kilencvenedik születésnapját követően találkoztam. Talán ő foglalta össze a legszebben élete summáját: „Elégedett vagyok. Megbékéltem saját magammal, mindennel. Az megráz, hogy sokan elmentek mellőlem, de az egész életnek az a lényege, hogy békesség legyen. meg szeretet. Akkor nincs semmi baj.”