Monopoly-pénzből autót venni? Az USA-ban most ez sem lehetetlen!

Felértékelődhetnek a Monopoly-készletek az USA-ban, miután egy autógyártó bejelentette: névértéken beszámítja a társasjáték játékbankjegyeit, vagyis Amerikában már játékpénzzel is lehet autót venni.

Fotó: Illusztráció / Kállai Márton

November harmadikáig megengedett játékpénzzel fizetni a kereskedésekben. Az autógyártó ötszáz dollár értékhatárig elfogadja ugyanis a társasjátékhoz nyomtatott játékpénzeket, amennyiben valaki a terepjárójukat kívánja megrendelni. A kereskedésben ellenőrzik, jóváírják, majd azonnal vissza is adják a játékpénzt, nehogy hiányos legyen otthon a játék.

A Gazdálkodj okosan! az életre tanít, de a gazdaság azért nem játék…