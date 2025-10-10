október 10., péntek

Monopoly-pénzből autót venni? Az USA-ban most ez sem lehetetlen!

Egy amerikai autógyártó meghökkentő akcióval állt elő: november 3-áig akár Monopoly-játékpénzzel is lehet fizetni új terepjáróikért.

Felértékelődhetnek a Monopoly-készletek az USA-ban, miután egy autógyártó bejelentette: névértéken beszámítja a társasjáték játékbankjegyeit, vagyis Amerikában már játékpénzzel is lehet autót venni.

Több mint százezer forint érhet a Monopoly játékpénze Amerikában
Fotó: Illusztráció / Kállai Márton

November harmadikáig megengedett játékpénzzel fizetni a kereskedésekben. Az autógyártó ötszáz dollár értékhatárig elfogadja ugyanis a társasjátékhoz nyomtatott játékpénzeket, amennyiben valaki a terepjárójukat kívánja megrendelni. A kereskedésben ellenőrzik, jóváírják, majd azonnal vissza is adják a játékpénzt, nehogy hiányos legyen otthon a játék.

A Gazdálkodj okosan! az életre tanít, de a gazdaság azért nem játék…

