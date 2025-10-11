55 perce
Nem működött a becsületkassza – őrt kellett ültetni a szegedi okosboltba
A szegedi személyzet nélküli okosboltban sorozatos lopások történtek, ezért biztonsági őrt kellett alkalmazni.
A lopások miatt biztonsági őrt ültettek a személyzet nélkül működő szegedi okosboltba, írta a Délmagyar.hu internetes portál.
Többször előfordult, hogy a tolvaj egy olyan vásárlóval együtt jutott be az üzletbe, aki az alkalmazás segítségével nyitotta ki az ajtót, majd a tolvaj aztán ugyanígy, egy jóhiszemű vásárló segítségével jutott ki az üzletből.
A helyi lap azt írta, a rendőrség előtt is jól ismert egyik tolvaj legalább két alkalommal járt így az üzletben, de a kamerafelvételek segítségével gyorsan elkapták. Az üzemeltető szerint a megerősített felügyelet nem lesz tartós.
Azért összességében elmondható, hogy a becsületkassza nem működik.
