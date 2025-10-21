Európában is megjelent az önvezető vonat – Csehországban már utasokat szállít Edita

A Deutsche Welle számolt be riportjában arról, hogy nincs elég masiniszta, ezért Csehországban már mozdonyvezető nélküli vonat jár némely vonalakon. Mint hangsúlyozták, önvezető metró sok éve létezik, de nyílt vasúti pályán még nem közlekedett vezető nélküli vonat Európában. Eddig: Csehországban már utasokat is szállít Edita, az AŽD Praha önvezető járműve. Egyelőre csak bizonyos hétvégéken, egy 25 kilométeres szakaszon jár, de hamarosan akár a fő vasúti vonalakon is közlekedhet, és más európai országokban is megjelenhet. Hiába, az önvezető autók után a kötött pálya sem maradhat ki. Nálunk csak az a kérdés, győzzük-e elég működőképes szerelvénnyel.