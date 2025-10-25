39 perce
Az óra körbejár – van értelme az óraátállításnak?
Sokunknak nehéz megérteni az óraátállítás logikáját, de valami haszna biztos van azok számára, akik kitalálták. Szathmáry István jegyzete.
Hajdanában sokkal egyszerűbb volt az időbeosztás, mint manapság. Pusztán napszakokból állt, és ha bealkonyult, akkor tért aludni mindenki, majd a hajnali derengéssel kezdték a másnapot. Ennek idejét a kakas is jelezte és a baromfiudvar érces hangú hírnöke megvesztegethetetlen volt. Senkinek eszébe nem jutott vele kapcsolatban az óraátállítás.
Elmélkedés az óraátállításról
Ennek a komótosan ballagó világnak többek között a vasút tette be végül az ajtót, mert aki utazni akart, annak percre pontos induláshoz kellett igazodnia. Közben a felgyorsult élet is órákra, percekre osztotta az addig békésen folydogáló időt. Ellenben az első világháború derekáig senki nem gondolt arra, hogy a bibliai Józsuéhoz hasonlóan megállítsa a napot, vagy ha már belefogott, utána előrébb tolja egy órával.
Ez a sokat vitatott találmány nálunk 1916. április 30-a óta létezik, és ma már körülbelül hetven országban követik a példát. Sokunknak nehéz megérteni ennek a gyakorlatnak a logikáját, de valami haszna biztos van azok számára, akik kitalálták. Bár én inkább hiszek annak az indián tanmesének az igazságában, ami szerint „nehéz megérteni a fehér embert. Azt hiszi, hogy ha a takarója egyik végéből levág egy darabot és a másik végéhez varja, jól jár vele. Pedig hosszabb nem lesz vele, legfeljebb kényelmetlenebb!”. Az biztos, hogy nem a legjobb érzés évente kétszer megszokni a korábbi, majd a későbbi reggeli ébresztést, van, akinek jó időre el is rontja a napját, de hát nem ez az egyetlen furcsaság a világon.
