Az óra körbejár – van értelme az óraátállításnak?

Hajdanában sokkal egyszerűbb volt az időbeosztás, mint manapság. Pusztán napszakokból állt, és ha bealkonyult, akkor tért aludni mindenki, majd a hajnali derengéssel kezdték a másnapot. Ennek idejét a kakas is jelezte és a baromfiudvar érces hangú hírnöke megvesztegethetetlen volt. Senkinek eszébe nem jutott vele kapcsolatban az óraátállítás.

Az óraátállítás vajon tényleg több időt nyerünk?

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Elmélkedés az óraátállításról

Ennek a komótosan ballagó világnak többek között a vasút tette be végül az ajtót, mert aki utazni akart, annak percre pontos induláshoz kellett igazodnia. Közben a felgyorsult élet is órákra, percekre osztotta az addig békésen folydogáló időt. Ellenben az első világháború derekáig senki nem gondolt arra, hogy a bibliai Józsuéhoz hasonlóan megállítsa a napot, vagy ha már belefogott, utána előrébb tolja egy órával.

Ez a sokat vitatott találmány nálunk 1916. április 30-a óta létezik, és ma már körülbelül hetven országban követik a példát. Sokunknak nehéz megérteni ennek a gyakorlatnak a logikáját, de valami haszna biztos van azok számára, akik kitalálták. Bár én inkább hiszek annak az indián tanmesének az igazságában, ami szerint „nehéz megérteni a fehér embert. Azt hiszi, hogy ha a takarója egyik végéből levág egy darabot és a másik végéhez varja, jól jár vele. Pedig hosszabb nem lesz vele, legfeljebb kényelmetlenebb!”. Az biztos, hogy nem a legjobb érzés évente kétszer megszokni a korábbi, majd a későbbi reggeli ébresztést, van, akinek jó időre el is rontja a napját, de hát nem ez az egyetlen furcsaság a világon.