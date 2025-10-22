Plusz egy óra mulatság

október 22., szerda

Idén kivételesen nem bánom az óraátállítást – aranylakodalomra vagyok hivatalos, ahol a visszaállított óra miatt egy órával tovább tarthat a tánc és a jókedv.

Engem igazából nem érdekel az óraátállítás. Nem érzem tőle magam se jobban, se rosszabbul. Azt észreveszem, hogy a kutya és a macska nem jár vekkerrel, a finom falatokat ugyanakkor várja, mindegy, mit mutat az óra. Jobban szeretem, ha tovább van világos, és körülbelül ennyi. De idén némileg érintett vagyok. Október 25-én nagyszabású aranylakziba vagyok hivatalos, tánccal meg nagy mulatsággal. Nagyon várom, hiszen ma már kevés olyan kedves házaspár tölt együtt 50 évet szeretetben, mint ők. És még a lakodalom is egy órával tovább tarthat, hiszen pont akkor van az óraátállítás, az órát pedig háromról kettőre kell visszaállítani. Nyerünk plusz egy órát a mulatozáshoz.

 

