Kortársalgás

31 perce

Őskőkor: írás az írásbeliség előttről

Címkék#gyermekkor#esemény#munka

Korom iránt érdeklődőknek gyakorta állítom magamról önironikusan, miszerint gyermekkorom nyunyókás alvókája egy kőkorszaki kőbunkó volt, fiatal tollforgatói munkámat pedig az írásbeliséggel egy időben, azaz „már” a rovásírás időszakában kezdtem. Őskőkori emlékek.

Mészáros Géza

Őskor, ókor, középkor, újkor, legújabb kor. Az én általános iskolás diákkoromban, ami inkább nevezhető a kék- és vörös-nyakkendős tanulóéveimnek, emlékeim szerint öt fő kort különböztettünk meg, s mondtunk fel a tábla előtt a történelem-tanárunknak. Ha csak egyet tudtunk, egyest kaptunk, ha kettőt, akkor kettest, és így tovább. Az őskőkorral indult a modern ember pályafutása.

Őskőkori barlangrajz
Barlangrajz az őskőkori írás előtti időkből
Fotó: Pedro Saura

Ma, de inkább már tegnap, a mesterséges intelligencia korában az említett ötösfogatot históriás eseményekre tagolták, s lettek újabb történelmi korszakok, melyek időbeli elhelyezésében még a történészek sem egyeznek. Az hagyján, hogy a digitális kultúra beköszöntével az online enciklopédia vonatkozó fejezete legalább félszáz korszakra szeletelte fel a korokat, melyek neveit pontosan megjegyezni korszakos zseni szükségeltetik. Engem ráadásul időközben senki nem tájékoztatott arról, hogy a legújabb kort valamikor modern korrá nevezte át a szakma!

Őskőkorszaki zseniket nevelnek

Alig múlt tíz esztendős lányomnak a minap az egyiptomi hieroglifákról, a hármas nyelvezetet rejtő rosette-i kőről és a szfinx-ről értekeztem, hogy ötödik osztályosként kötelezően megtanulandó tananyagból ne süljön fel az iskolában. Elképedtem, hogy alaptörténelemből már mit vesznek tananyagként a kisdiákok!

A közelmúltban Martfű határában prehisztorikus kori leletekre bukkantak fiatal régészeink. No hát akkor őskor, gondoltam én, míg ők sorolták: pliocén, pleisztocén, holocén.

Hallgattam őket, és rájöttem, én valóban kőbunkóval jöttem a világa...

 

