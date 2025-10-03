Magyar tájak titkai elevenednek meg a Nemzeti Színház új függönyében

A Nemzeti Színház készülő új díszfüggönye kapcsán beszélgettem a napokban egy néprajzkutatóval. Az „Összetartás függönyének” nevezett alkotás, ahogyan ő mondta, nem csak kézimunka, hanem egyben örökségmegőrzés is. Történelmi motívumok mellett nagy része magyar tájak, országrészek hímzőművészetének formakincseit őrzi, mutatja meg az eljövendő generációknak.

A néprajzkutató kezdettől fogva tevékenyen részt vett az „Összetartás függönyének” munkálataiban

Fotó: Nagy Balázs

Az Összetartás függönye: híd múlt és jelen között

Egy ilyen jelentőségű munka ugyanis nem csak a mának, hanem nemzedékek sokaságának is szól. Az is érdekes történet volt, amikor megtudtam, hogy mekkora jelentősége van egy közösség számára, ha régi darabok alapján sikerül újra élővé tenni, napjaink részévé emelni népművészeti hagyományának emlékeit. Végig gondolva a hallottakat nyilvánvaló volt, hogy amikor valamilyen katasztrófa, idegen behatás után igyekeztünk megtalálni, feleleveníteni saját kultúránkat, mindig a népművészet volt az az életet adó forrás, amiből meríteni tudtunk. Ráadásul ez nem valami megkövült, ódon hagyományhoz való ragaszkodást jelentett, hanem valóban új, a mindennapokhoz szóló üzenetet hozott magával.

Nagy szerencsénk, ha sokszor valóban a huszonnegyedik órában, de eddig még mindig sikerült ennek az ősi hagyománynak a javát átemelni a mába. Így tudjuk megmutatni a velünk élő és az utánunk jövő nemzedékeknek, hogy kik voltunk, vagyunk, és remélhetőleg leszünk a jövőben is, egy semmi mással össze nem téveszthető világ örökösei és hordozói.