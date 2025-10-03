1 órája
Magyar tájak titkai elevenednek meg a Nemzeti Színház új függönyében
A Nemzeti Színház új díszfüggönye nem csupán szemet gyönyörködtető alkotás, hanem a magyar örökség különleges lenyomata is. Az Összetartás függönye ősi hímzőmotívumokkal és történelmi mintákkal idézi meg a múlta
A Nemzeti Színház készülő új díszfüggönye kapcsán beszélgettem a napokban egy néprajzkutatóval. Az „Összetartás függönyének” nevezett alkotás, ahogyan ő mondta, nem csak kézimunka, hanem egyben örökségmegőrzés is. Történelmi motívumok mellett nagy része magyar tájak, országrészek hímzőművészetének formakincseit őrzi, mutatja meg az eljövendő generációknak.
Az Összetartás függönye: híd múlt és jelen között
Egy ilyen jelentőségű munka ugyanis nem csak a mának, hanem nemzedékek sokaságának is szól. Az is érdekes történet volt, amikor megtudtam, hogy mekkora jelentősége van egy közösség számára, ha régi darabok alapján sikerül újra élővé tenni, napjaink részévé emelni népművészeti hagyományának emlékeit. Végig gondolva a hallottakat nyilvánvaló volt, hogy amikor valamilyen katasztrófa, idegen behatás után igyekeztünk megtalálni, feleleveníteni saját kultúránkat, mindig a népművészet volt az az életet adó forrás, amiből meríteni tudtunk. Ráadásul ez nem valami megkövült, ódon hagyományhoz való ragaszkodást jelentett, hanem valóban új, a mindennapokhoz szóló üzenetet hozott magával.
Nagy szerencsénk, ha sokszor valóban a huszonnegyedik órában, de eddig még mindig sikerült ennek az ősi hagyománynak a javát átemelni a mába. Így tudjuk megmutatni a velünk élő és az utánunk jövő nemzedékeknek, hogy kik voltunk, vagyunk, és remélhetőleg leszünk a jövőben is, egy semmi mással össze nem téveszthető világ örökösei és hordozói.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!