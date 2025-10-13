„Anyu, fáj a torkom” – így néz ki a terv az első takonykór-napokra

Így az ősz derekán mindig eljön az a hét, amikor a tornacipő mellé beköltözik a zsebkendő is a gyerekek táskájába. Három sportoló, vízivó, zöldségen élő gyerekünk van – és mégis, időnként kidőlnek. Ilyenkor jön a nagy kérdés: elég a „jó életmód”, vagy kell a dobozból a segítség? Az őszi immunerősítés nem ördögtől származó dolog.

A vitaminok kiegészítésnek tökéletesen megfelelnek az őszi immunerősítés kapcsán

Az őszi immunerősítés nem állhat csak a vitaminokból

Én abban hiszek, hogy a vitaminpótlás nem varázslat, inkább biztosítás. Az alap a tányéron kezdődik: szezonális zöldség-gyümölcs, teljes értékű gabona, rendes fehérje. Ehhez jön a fényhiányos hónapokban a D-vitamin – ezt gyerekorvossal egyeztetve, testsúlyhoz és életkorhoz igazítva szoktam adni. A C-vitamint nálunk „műszakban” kapják, nem kilós dózisban, hanem naponta, kisebb adagban, főleg amikor a közösségben tombol a takonykór. A cinket rövid kúrában vetjük be a szezon elején, de nem egész évben. Probiotikumot csak betegség vagy antibiotikum után, kúraszerűen kapnak. Ami viszont doboz nélkül is számít, az először is az alvás. Edzés ide, jó jegy oda, kialvatlanul nincs védekezés.

A kézmosásról sem szabad elfeledkezni. Nem „fertőtlenítőmánia” jelleggel, de fontos, ahogyan a szellőztetés, párásítás, hiszen sokan állítják, hogy a túlfűtött, száraz szoba is ellenfél. Ami mellett pedig szintén nem szoktam elmenni, az a kinti levegő. Hidegben is mozgunk, rétegesen, és sapkában.

Azt pedig folyamatosan tanulom, hogy a betegség nem az én anyai kudarcomat jelenti. A közösségben keringő vírusok ellen nincs páncél, csak okos felkészülés és türelem. Amikor belázasodik valaki, nem újabb „csodavitamin” után nyúlok, hanem pihenést, folyadékot, és húslevest adok, és ha kell, orvost.