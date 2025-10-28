október 28., kedd

A Pentagon és az amerikai fegyveres erők már mesterséges intelligenciát vetnek be nemcsak a harctéren, hanem a katonai döntéshozatalban is.

Sokkoló fordulat: a Pentagon már mesterséges intelligenciára bízza a hadműveleteket

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

A U. S. Department of Defense (Pentagon) és az amerikai fegyveres erők már mesterséges intelligenciát (MI) alkalmaznak nemcsak harci rendszerekben és drónoknál, hanem a katonai vezetésben is. William „Hank” Taylor dandártábornok MI-t használ stratégiai és személyes döntéseihez, hogy gyorsabb és pontosabb döntéseket hozzon. A cél az úgynevezett OODA-hurkok (megfigyelés, értékelés, döntés, cselekvés) felgyorsítása, hogy előnyre tegyenek szert az ellenséggel szemben. Ugyanakkor az MI alkalmazása kockázatokat is hordoz, érzékeny adatok kiszivároghatnak, hibás döntések is születhetnek, ha a rendszert nem megfelelően képezik.

 

