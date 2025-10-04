Rekordszámú férfi küzdött fájdalmas mellékhatással

Rekordszámú, mintegy 518 brit férfi szorult kórházi kezelésre fájdalmas, órákig tartó erekció miatt múlt évben, közölte a brit egészségügyi hatóság. Az esetek többségében a probléma négy óránál is tovább fennállt, ami már vészhelyzetet jelent. Nagy-Britanniában tavaly 4,7 millió alkalommal írtak fel potencianövelőt az orvosok, a súlyos szövődmények száma minden rekordot megdöntött. A statisztikák szerint az átlagos betegéletkor 41 év volt. Huszonhatan azonban 65 év felettiek voltak – egyikük pedig már túl volt a kilencvenen. Esetükben a boldog vég azt takarta, hogy fájdalommentesen távoztak a kórházból.