Ragadozók között

A sasokra mindig nagy csodálattal tekintettem. Egészen kicsi gyerekként még nem sokat tudtam róluk azon kívül, hogy ragadozó madarak, méltóságteljesek és magányos vadászok. De éppen emiatt voltam annyira kíváncsi rájuk. Csodálattal néztem, milyen eleganciával repülnek. Láttam közelről, ahogyan a gondozója karján ült szelíden, mégis volt benne valami nyugtalanító erő, amitől gyerekként nem mertem igazán közel menni hozzá. Akkoriban nem a tv–t bújtuk, internet sem volt, hanem jártuk a természetet, kirándultunk. Egyszer szerencsém volt vadászat közben látni egy sast. A zuhanó repülése, ahogy kiszúrta az áldozatát, ijesztő volt. Gyerekként igazságtalannak éreztem, hogy a kisebb állatoknak nincs esélyük, éjjel–nappal menekülnek, mégis bármelyik pillanatban odaveszhetnek. Aztán idővel megértettem, hogy az emberi érzelmeknek ebben az esetben nem szólhat bele. A természetnek rendje van, és mi csak vendégek vagyunk benne.

A lenyűgöző ragadozó madarak világa

Fotó: Mészáros János

Azok a lenyűgöző ragadozó madarak

Azóta sok városi eseményen is találkoztam ragadozó madarakkal, és még mindig ugyanazt a tiszteletet, kíváncsiságot, félelmet érzem és távoli szemlélőként figyelem. Legutóbb Tiszatenyőn tartottak különleges bemutatót, ahol sasokkal, sólymokkal és héjákkal indultak vadászatra a Magyar Sólymász Egyesület tagjai, az első alkalommal megrendezett Lelovich György Emlékvadászaton. Az esős idő és a viharos szél sem volt akadály a zsákmányszerzésre. Nézni őket ma is olyan, mint gyerekként, egyszerre lenyűgöző és alázatra tanító élmény.