október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

Hogyan formálta a rendszerváltás a helyi politikát?

Címkék#politika#rendszerváltás#önkormányzat

A rendszerváltás első önkormányzati választásai új tétet adtak a helyi politikának, és három évtized távlatából is érdemes visszatekinteni a sikerekre, kudarcokra és az örökségre.

Szathmáry István

Amikor a rendszerváltásnak nevezett folyamat során nekifogtunk az önkormányzati választásoknak, nagy volt a várakozó figyelem. Több évtized névleges politizálása után joggal reméltük, hogy más világ jön, mint amit a Hazafias Népfront választási rendszere kínált.

Új lehetőségeket ad a mostani választási rendszer
Fotó: Illusztráció / Nagy Balázs (MW archív)

Ezt a kort ugyan már lassan belepte a por, de örökségével együtt élünk, és nehéz egységes véleményt alkotni róla. Számos települést ismerek, ahol, ha még nem öregedett ki, ma is hivatalban van az akkor megválasztott vezető, és közmegelégedésre teszi a dolgát. Másutt meg a pártállamból örökölt garnitúra vitte tovább az ügyeket, mivel továbbra is megfelelt az általa irányított közösségnek. Persze akadtak sokan olyanok is, akik fényre szálló molylepkeként rövid szárnyalás után eltűntek a süllyesztőben.

Az igazi újdonságot magának a választásnak a menete hozta magával, mert most már nem volt elég rábólintani a megadott, többnyire egyszemélyes listára, hanem valóban lett tétje az ügynek. Napjainkból visszanézve valóban sok, azóta elvesztett illúzió jellemezte azt az időszakot, de azzal mindenképpen vigasztalhatjuk magunkat, hogy nem volt más lehetőségünk.

A nálunk szerencsésebb, hosszú múltra tekintő polgári demokráciáknak is kellett némi idő, akár több száz év, mire önmagukra találtak. Mi meg ehhez képest talán még olcsón megúsztuk az egészet. A keret tehát adott számunkra, most már csak az a kérdés, hogy hol, milyen erkölcsi, lelki tartalommal sikerül megtölteni időről időre, ciklusról ciklusra.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu