Hogyan formálta a rendszerváltás a helyi politikát?

Amikor a rendszerváltásnak nevezett folyamat során nekifogtunk az önkormányzati választásoknak, nagy volt a várakozó figyelem. Több évtized névleges politizálása után joggal reméltük, hogy más világ jön, mint amit a Hazafias Népfront választási rendszere kínált.

Új lehetőségeket ad a mostani választási rendszer

Ezt a kort ugyan már lassan belepte a por, de örökségével együtt élünk, és nehéz egységes véleményt alkotni róla. Számos települést ismerek, ahol, ha még nem öregedett ki, ma is hivatalban van az akkor megválasztott vezető, és közmegelégedésre teszi a dolgát. Másutt meg a pártállamból örökölt garnitúra vitte tovább az ügyeket, mivel továbbra is megfelelt az általa irányított közösségnek. Persze akadtak sokan olyanok is, akik fényre szálló molylepkeként rövid szárnyalás után eltűntek a süllyesztőben.

Az igazi újdonságot magának a választásnak a menete hozta magával, mert most már nem volt elég rábólintani a megadott, többnyire egyszemélyes listára, hanem valóban lett tétje az ügynek. Napjainkból visszanézve valóban sok, azóta elvesztett illúzió jellemezte azt az időszakot, de azzal mindenképpen vigasztalhatjuk magunkat, hogy nem volt más lehetőségünk.

A nálunk szerencsésebb, hosszú múltra tekintő polgári demokráciáknak is kellett némi idő, akár több száz év, mire önmagukra találtak. Mi meg ehhez képest talán még olcsón megúsztuk az egészet. A keret tehát adott számunkra, most már csak az a kérdés, hogy hol, milyen erkölcsi, lelki tartalommal sikerül megtölteni időről időre, ciklusról ciklusra.