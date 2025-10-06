Így lett a Nagykunság a magyar rizstermelés bölcsője

Gyerekkoromból három emlékem maradt meg a rizsről. Az egyik, amit apámtól hallottam, hogy a kínaiak nagyon szerény emberek, mert napi egy marék rizsen megélnek. Biztos így volt, de valószínűleg nem jókedvükben tették. Évszázadokon át összesen ennyi juthatott számukra, mert hiába voltak rizstermelő nagyhatalom, több volt a kínai, mint a rizs.

Különös története van a rizsnek a Jászkunságban is

Fotó: Illusztráció / Máté Krisztián (MW archív)

A másik, hogy akkoriban éltük az alföldi rizstermelés fénykorát, így Karcagon sokat lehetett róla hallani. Sőt, a helyi rizshántoló malom egyszer váratlan élményhez is juttatott bennünket. Egy időben olcsón árulták a rizshéjat, amit sokan tüzelésre is használtak. Mi is kipróbáltuk, de nem jártunk jól vele, mert ami bevált a vaskályhában, nem működött a puccos cserépkályhában.

A rizshéj hirtelen lobbanó lángja úgy szétvágta az egész alkalmatosságot, hogy hetekig takarítottunk utána. Ettől függetlenül máig lelkes rizsfogyasztó vagyok, főleg, hogy a feleségem öntudatos jász létére is csak bizonyítottan kunsági rizst hajlandó főzni, mert annak a legjobb a minősége. Nem véletlen, hogy nálunk már a török is próbálkozott vele, de amikor elment, magával vitte a tudományát. A huszadik században úgy kellett újra felfedezni, hogy némi furfanggal még a gyenge talajból is sikerüljön valami jót csinálni, mert az időközben összement hazában hirtelen nagy szükség lett minden használható

termőföldre.

Úgyhogy büszkék lehetünk a nagykunsági rizsünkre, mint annak bizonyítékára, hogy még a szik hátán is képesek vagyunk megélni.