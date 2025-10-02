Rendőrök állították meg a robottaxit – bírságot akartak kiszabni, de jött a meglepetés

A Szilícium-völgyben a rendőrök egy ellenőrzőpontnál ittas vezetőkre vadásztak, ezért sorra állították meg az arra haladó autókat. Egy kocsisor alakult így ki, amikor az egyik autó, egy önvezető Waymo egy szabálytalan hajtűkanyarral megfordult és távozni készült. A rendőrök bekapcsolták a szirénát, mire a robottaxi a programjának megfelelően félreállt. Mivel nem volt benne emberi sofőr, nem lehetett bírságot kiszabni. Az intézkedő rendőrök először láttak ilyesmit, és ha ember ült volna az autóban, kétszáz dolláros bírságot szabtak volna ki rá. Lehet, hogy a robotok elveszik a rendőrök munkáját