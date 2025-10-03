Saját temetésén jelent meg egy férfi – a család sokkot kapott

Egy fiatal argentin férfi csak azért nem ment haza napokig, mert több napon át ivott, közben azonban a rokonai eltemették. Egy meglepő fordulattal azonban az elhunyt beállított a saját temetésére. Ugyanis egy másik férfit elgázolt egy cukornádszállító teherautó, másnap egy nő is megjelent a rendőrségen, és azt állította, hogy az áldozat az ő fia. Ruhák és néhány fizikai jellemző alapján azonosította a holttestet. A búcsúztatás azonban botrányba fulladt, mert kiderült, hogy él a férfi, csak éppen nem tudta, hogy halottnak hiszik. Nem tudom, kinek vigasz, hogy akinek a halálhírét keltik, sokáig él