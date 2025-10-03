október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

2 órája

Saját temetésén jelent meg egy férfi – a család sokkot kapott

Címkék#rendőrség#áldozat#család#jó reggelt

Egy fiatal argentin férfit halottnak hittek, miután családja tévesen azonosított egy baleseti áldozatot.

Szoljon.hu

Egy fiatal argentin férfi csak azért nem ment haza napokig, mert több napon át ivott, közben azonban a rokonai eltemették. Egy meglepő fordulattal azonban az elhunyt beállított a saját temetésére. Ugyanis egy másik férfit elgázolt egy cukornádszállító teherautó, másnap egy nő is megjelent a rendőrségen, és azt állította, hogy az áldozat az ő fia. Ruhák és néhány fizikai jellemző alapján azonosította a holttestet. A búcsúztatás azonban botrányba fulladt, mert kiderült, hogy él a férfi, csak éppen nem tudta, hogy halottnak hiszik. Nem tudom, kinek vigasz, hogy akinek a halálhírét keltik, sokáig él

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu