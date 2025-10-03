3 órája
Saját temetésén jelent meg egy férfi – a család sokkot kapott
Egy fiatal argentin férfit halottnak hittek, miután családja tévesen azonosított egy baleseti áldozatot.
Egy fiatal argentin férfi csak azért nem ment haza napokig, mert több napon át ivott, közben azonban a rokonai eltemették. Egy meglepő fordulattal azonban az elhunyt beállított a saját temetésére. Ugyanis egy másik férfit elgázolt egy cukornádszállító teherautó, másnap egy nő is megjelent a rendőrségen, és azt állította, hogy az áldozat az ő fia. Ruhák és néhány fizikai jellemző alapján azonosította a holttestet. A búcsúztatás azonban botrányba fulladt, mert kiderült, hogy él a férfi, csak éppen nem tudta, hogy halottnak hiszik. Nem tudom, kinek vigasz, hogy akinek a halálhírét keltik, sokáig él