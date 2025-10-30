október 30., csütörtök

Arany szívószál miatt riasztották a rendőröket – 5 milliós italhoz készült a luxus kiegészítő

Egy kínai milliomos elveszítette egyedi, aranyból készült szívószálát, amivel kedvenc italát, a tejes teát szokta inni.

Arany szívószál miatt riasztották a rendőröket – 5 milliós italhoz készült a luxus kiegészítő

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

Egy kínai milliomos elveszítette egyedi készítésű, aranyból készült szívószálát, amivel kifejezetten kedvenc italát, a tejes teát szürcsölte. Az értéke 100 ezer jüan, ami átszámítva 5,2 millió forint, ezért az eltűnése rendőrért kiáltott. Kiderült, hogy a férfi az elektromos biciklijével hazafelé egy úthibán haladt át, amikor a nadrágzsebében tartott szívószál kiesett. A kiérkező két rendőr megdöbbent, hogy egy százgrammos arany szívószálat kell keresniük. A rendőrök zseblámpával kutattak a sötétben, és fél óra alatt megtalálták az értékes tárgyat egy járdaszegély mellett. A becsületes megtalálók nem reménykedhetnek.

 

