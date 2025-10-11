október 11., szombat

Brigitta névnap

Jegyzet

1 órája

Kézfogás az egészségért

#SZÍVSN Országos Betegegyesület#egészségügy#kardiológia

Gyógyítás és megelőzés. Ezeket a missziókat tűzte ki maga elé a SZÍVSN Országos Betegegyesület, melytől több fontos üzenetet is közvetít számunkra.

Szathmáry István

A közelmúltban a szolnoki Hetényi Géza Kórházban tartott rendezvényen elhangzott, hogy a SZÍVSN betegegyesület lett az ország egyik legerősebb civil szervezete. 

Az SZÍVS fontos üzenetekkel bír
Az SZÍVS mindenkit szívesen vár
Fotó: Beküldött

Az SZÍVSN közlésének több üzenete is van a számunkra

  • Többek között az, hogy egészségünk megőrzése, szükség esetén helyreállíttása milyen fontos ügyeink közé tartozik. 
  • A másik arról szól, hogy egy rendszer működésének javítása nem minden esetben pusztán anyagiak kérdése. 

Egy betegszervezet ugyanis egyszerre két oldalról épül fel. Az egészségügyben tevékenykedő szakdolgozók munkája mellett a betegek oldaláról is jelentős energiákat képes megmozgatni. Nagyon sok önkéntes vesz részt a munkájában, sokszor rászorulók is segítenek a náluk nagyobb bajban levőkön. Ilyen, civilek részvételével létrejött közreműködés javítja például a halmozottan hátrányos helyzetűek egészségügyi szűrővizsgálatainak feltételeit, ami már tovább vezet a betegegyesületek más, szintén fontos missziójához: a gyógyítás mellett a megelőzés támogatásához. 

Egy betegegyesület sokat tehet az óhatatlanul meglévő információs gondok ellen is. A tapasztalat szerint a betegek jó része kevésbé tudja értelmezni az orvosi közléseket, vagy esetleg nehezebben jut el a számára szükséges vizsgálatokhoz, kezelésekhez, segédeszközökhöz. Ennek a tudásanyagnak itt is megvan a létjogosultsága, akár az olyan, házilag alkalmazható eszközök, mint az okosórák világában történő eligazodás terén. 

Mindezek tudatában csak örömmel üdvözölhetjük e betegszervezetek létrejöttének és erősödésének tényét.

 

