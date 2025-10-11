Kézfogás az egészségért

A közelmúltban a szolnoki Hetényi Géza Kórházban tartott rendezvényen elhangzott, hogy a SZÍVSN betegegyesület lett az ország egyik legerősebb civil szervezete.

Az SZÍVS mindenkit szívesen vár

Fotó: Beküldött

Az SZÍVSN közlésének több üzenete is van a számunkra

Többek között az, hogy egészségünk megőrzése, szükség esetén helyreállíttása milyen fontos ügyeink közé tartozik.

A másik arról szól, hogy egy rendszer működésének javítása nem minden esetben pusztán anyagiak kérdése.

Egy betegszervezet ugyanis egyszerre két oldalról épül fel. Az egészségügyben tevékenykedő szakdolgozók munkája mellett a betegek oldaláról is jelentős energiákat képes megmozgatni. Nagyon sok önkéntes vesz részt a munkájában, sokszor rászorulók is segítenek a náluk nagyobb bajban levőkön. Ilyen, civilek részvételével létrejött közreműködés javítja például a halmozottan hátrányos helyzetűek egészségügyi szűrővizsgálatainak feltételeit, ami már tovább vezet a betegegyesületek más, szintén fontos missziójához: a gyógyítás mellett a megelőzés támogatásához.

Egy betegegyesület sokat tehet az óhatatlanul meglévő információs gondok ellen is. A tapasztalat szerint a betegek jó része kevésbé tudja értelmezni az orvosi közléseket, vagy esetleg nehezebben jut el a számára szükséges vizsgálatokhoz, kezelésekhez, segédeszközökhöz. Ennek a tudásanyagnak itt is megvan a létjogosultsága, akár az olyan, házilag alkalmazható eszközök, mint az okosórák világában történő eligazodás terén.

Mindezek tudatában csak örömmel üdvözölhetjük e betegszervezetek létrejöttének és erősödésének tényét.