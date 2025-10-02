október 2., csütörtök

Nosztalgiatalálkozó

1 órája

Szolnoki női labdarúgás: Ne sírjatok lányok!

„...Ne sírjatok lányok, az élet szép!…” – vélekedik az ikonikus Szörényi-Bródy zeneszerzőpáros hajdani bandájuk, az Illés zenekar egyik filmbetétdalként is szereplő szerzeményében. Ez a korabeli sláger jutott eszembe a szolnoki női labdarúgás kezdetére emlékeztető csapattalálkozó kapcsán.

Mészáros Géza

A szolnoki női labdarúgás nyitánya közel negyven évre tekint vissza. Mindazonáltal az egyetemes időszámítás a kortalan hölgyekre nem vonatkozik.

Szolnoki női labdarúgás
A szolnoki női labdarúgásról szóló históriás könyv első fejezetének írói a napokban ismét találkozót szeveztek az emlékek felelevenítése kapcsán
Forrás: Beküldött/Szikszainé Fekete Mária

„...Ne sírjatok lányok, az élet szép!…” Ugyanezt kívánom én most azoknak a hölgyeknek, akik az elmúlt héten tartottak nosztalgiatalálkozót egykori közösségükre emlékezve. A szolnoki Green Pub-ban adtak egymásnak randevút a minap a szolnoki Tiszaliget SE (TLSE) női futballszakosztályának tagjai. Az emlékek felelevenítése többeknek könnyeket csalt a szemébe, hiszen több évtizeddel ezelőtti történések, sportsikerek és kudarcok csordogáltak felszínre.

A legelső, 1989 augusztusában elvégzett kezdőrúgás a Tiszaligeti Stadionban az akkor és utánuk néhány évig pályára lépő játékosokat léptette elő legendává. Ők voltak azok, akik a szolnoki női nagypályás labdarúgás létezésével beírták a csapatot és magukat a korszakról és a szakágról feljegyzett históriás könyvek arannyal írt fejezeteibe.

A szolnoki női labdarúgás mostohagyermek volt

A Tiszaliget SE jött, látott és győzött. A hölgyek professzionálisan voltak amatőrök. Nemhogy célprémiumot nem kaptak a fellépéseikért, de még tagdíjat is kellett fizetniük, hogy szórakoztassák a lelátókra a kilátogatásukkal őket megtisztelő szurkolóikat. Saját költségen beszerzett, stoplis „gyermekcipőben” járt még akkor a női labdarúgás Szolnokon. Közel negyven évvel ezelőtt ezek a fiatal lányok festették színesre a sportág helyi jövőképét.

Nem sírni jöttek össze a minap ezek a korabeli fiatalságukat máig megőrző női futballisták, noha a könnycseppek ott csillogtak az arcokon. A megfakult képek épp a fiatalság múlására emlékeztették a hölgyeket. Én, mint valaha volt edzőjük, elnézve a régi és a mostani fotókról visszatekintő arcokat, nem látok semmi változást.

Így hát „...Ne sírjatok lányok, az élet szép!…”.

 

