Szomszédok vitájából lett közlekedési káosz

Egy egyszerűnek tűnő kerítés miatt csaptak fel az indulatok Dunaújváros egy szűk kis utcájában. Korábban a tulajdonosok lemondtak telkük egy-egy keskeny sávjáról, hogy az útszakasz szélesebb legyen, és a nagyobb járművek beférjenek.

A duol.hu cikke szerint az így kialakult háromméteres út évekig működött, de az egyik telektulajdonos visszahelyezte a kerítését a telekhatárra. Így az utca 2,2 méterre szűkült, és sem a mentő, sem a tűzoltóautó nem fér be. Az érintett kerítés azonban az Otthonfelújítási Programban készült, így bontása komoly anyagi következményekkel járna, így erre nem hajlandó a tulaj.

Rossz szomszédság, török átok.