1 órája
Szomszédok vitájából lett közlekedési káosz
Egy szűk utcai kerítés miatt Dunaújvárosban komoly gondok adódtak, az utca mindössze 2,2 méterre szűkült.
Egy egyszerűnek tűnő kerítés miatt csaptak fel az indulatok Dunaújváros egy szűk kis utcájában. Korábban a tulajdonosok lemondtak telkük egy-egy keskeny sávjáról, hogy az útszakasz szélesebb legyen, és a nagyobb járművek beférjenek.
A duol.hu cikke szerint az így kialakult háromméteres út évekig működött, de az egyik telektulajdonos visszahelyezte a kerítését a telekhatárra. Így az utca 2,2 méterre szűkült, és sem a mentő, sem a tűzoltóautó nem fér be. Az érintett kerítés azonban az Otthonfelújítási Programban készült, így bontása komoly anyagi következményekkel járna, így erre nem hajlandó a tulaj.
Rossz szomszédság, török átok.
