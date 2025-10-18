október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örömtánc

1 órája

Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes: hála, a tallinnkások csupán egyetlen csodaközösség a sok közül

Címkék#jegyzet#néptánc#zeneiskola

Örömtáncot lejthetünk. A szolnoki Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes a közelmúltban Nagykállón tette le a névjegyét, újabb bizonyságot téve arról, hogy e népzenei utánpótlás-műhelyben elhivatott, kitűnő munka folyik.

Mészáros Géza

A Szolnokon is messze túlívelő, remek vidéki bázisokkal, tagokkal felálló tallinnkás közösség még csak nem is a jéghegy csúcsa, hisz’ térségünkben a Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttesen kívül is oly’ sok népzenei bandérium működik fényes érmeket és jelvényeket, jeles minősítéseket szerezve, melyek okán nagyokat kell csettintenünk és dobbantanunk, kalapot lengetnünk előttük.

Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes
A szolnoki Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes Nagykállón is parádézott, számos elismeréssel gazdagodott
Fotó: Jordán Szilvia

A Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes mintát ad és példát mutat

Az, hogy a minden tekintetben tért hódító globális digitális technológia világában, a mesterséges intelligencia-használatának korában akadnak természetes értelmek és érzelmek, „szerves emberi lények”, melyek és akik késztetésből adják át a hagyományt és a tudományt, hovatovább az értékápolást és -teremtést a következő nemzedéknek, no az mélyen megsüvegelendő.

Hajdanán jómagam is néptáncoltam. Még hűlt helye volt a vályogházaktól ledózerolt területen a szolnoki Kodály általános iskolának és a Bartók zeneiskolának, amikor én már javában roptam a legényest a Kassai tornatermében. A megyeszékhelyen a Kassai úti suli „A” osztályainak tanulói voltak Szolnok és környéke hangszeres, énekes-dalnoki és (nép)táncos együtteseinek utánpótlásai. Jóformán innen épültünk be a Szimfonikus zenekarba, a Tisza Táncegyüttesbe, vagy a városi női és férfi kórusokba.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A zenei műfajokhoz kellő és életre szóló alapokat a Kassaiban kaptam én is, az akkori hamuba sült pogácsás vándortarisznyát a kottafüzeteimmel, a furulyámmal, a klarinétommal és a szűrömmel mai napig terhet nem érezve a vállamon viselem és büszkén hordom.

A népek zenéje, dala, tánca a nemzetiségek kultúrájának sajátos kifejezési formája. Közösségenként egyedi. Megőrizni, ápolni, gondozni, akár formálni és továbbadni érdemes kincs. Köszönet a lelkiismeretes népzenészek minden táborának és az erre az útra lépő újabb és újabb korosztályoknak!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu