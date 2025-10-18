Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes: hála, a tallinnkások csupán egyetlen csodaközösség a sok közül

A Szolnokon is messze túlívelő, remek vidéki bázisokkal, tagokkal felálló tallinnkás közösség még csak nem is a jéghegy csúcsa, hisz’ térségünkben a Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttesen kívül is oly’ sok népzenei bandérium működik fényes érmeket és jelvényeket, jeles minősítéseket szerezve, melyek okán nagyokat kell csettintenünk és dobbantanunk, kalapot lengetnünk előttük.

A szolnoki Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes Nagykállón is parádézott, számos elismeréssel gazdagodott

Fotó: Jordán Szilvia

A Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes mintát ad és példát mutat

Az, hogy a minden tekintetben tért hódító globális digitális technológia világában, a mesterséges intelligencia-használatának korában akadnak természetes értelmek és érzelmek, „szerves emberi lények”, melyek és akik késztetésből adják át a hagyományt és a tudományt, hovatovább az értékápolást és -teremtést a következő nemzedéknek, no az mélyen megsüvegelendő.

Hajdanán jómagam is néptáncoltam. Még hűlt helye volt a vályogházaktól ledózerolt területen a szolnoki Kodály általános iskolának és a Bartók zeneiskolának, amikor én már javában roptam a legényest a Kassai tornatermében. A megyeszékhelyen a Kassai úti suli „A” osztályainak tanulói voltak Szolnok és környéke hangszeres, énekes-dalnoki és (nép)táncos együtteseinek utánpótlásai. Jóformán innen épültünk be a Szimfonikus zenekarba, a Tisza Táncegyüttesbe, vagy a városi női és férfi kórusokba.

A zenei műfajokhoz kellő és életre szóló alapokat a Kassaiban kaptam én is, az akkori hamuba sült pogácsás vándortarisznyát a kottafüzeteimmel, a furulyámmal, a klarinétommal és a szűrömmel mai napig terhet nem érezve a vállamon viselem és büszkén hordom.

A népek zenéje, dala, tánca a nemzetiségek kultúrájának sajátos kifejezési formája. Közösségenként egyedi. Megőrizni, ápolni, gondozni, akár formálni és továbbadni érdemes kincs. Köszönet a lelkiismeretes népzenészek minden táborának és az erre az útra lépő újabb és újabb korosztályoknak!