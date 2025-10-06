október 6., hétfő

Internetes tudásból valódi csoda: működő tengeralattjárót barkácsolt az udvarán egy férfi

Egy hatvanéves kínai farmer a háza hátsó udvarában fémhulladékból épített egy teljesen működőképes tengeralattjárót. Bár nem tanulta sehol a hajóépítést, a világhálón sikerült kiokosodnia.

DSC_1482
Az ember bármire képes, ha igazán akarja. Még tengeralattjárót is tud építeni a hátsó udvarban
Fotó: Illusztráció / Csapó Balázs (MW archív)

Különféle acélhulladékokból és újrahasznosított alkatrészekből tíz év alatt hegesztette össze a kétszemélyes tengeralattjárót, amivel sikeresen lemerült a helyi folyóban.

A sztoriról először a China Daily számolt be, és azóta vírusként terjed a kínai közösségi médiában, csodálatot és aggodalmat is keltve. A Nagy Fekete Hal névre keresztelt jármű nyolcméteres mélységig képes leereszkedni, és négycsomós sebességgel halad.

Csak aztán nehogy befürödjön az internetes tudással a végén...

