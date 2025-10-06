13 perce
Internetes tudásból valódi csoda: működő tengeralattjárót barkácsolt az udvarán egy férfi
Egy hatvanéves kínai farmer a háza hátsó udvarában fémhulladékból épített egy teljesen működőképes tengeralattjárót. Bár nem tanulta sehol a hajóépítést, a világhálón sikerült kiokosodnia.
Különféle acélhulladékokból és újrahasznosított alkatrészekből tíz év alatt hegesztette össze a kétszemélyes tengeralattjárót, amivel sikeresen lemerült a helyi folyóban.
A sztoriról először a China Daily számolt be, és azóta vírusként terjed a kínai közösségi médiában, csodálatot és aggodalmat is keltve. A Nagy Fekete Hal névre keresztelt jármű nyolcméteres mélységig képes leereszkedni, és négycsomós sebességgel halad.
