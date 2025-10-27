október 27., hétfő

Szerelmi csalódásból poén: egy nő vicces tetoválással dolgozta fel a múltat

Egy nő kreatívan dolgozta fel szerelmi csalódását: ex barátja nevét Ryanairre változtatta, így minden tükörben mosolyt csal az arcára.

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Humorral dolgozta fel szerelmi csalódását Katie Allan. A brit szőkeség még egy boldogabb időszakban, szerelemtől fűtve döntött úgy, hogy exbarátja, Ryan nevét örökre magán fogja viselni. A csípőjére került egy tetoválás 2024 novemberében, majd ahogy az lenni szokott, jött a feketeleves. A kapcsolatuk nem bírta sokáig, a tetoválás viszont megmaradt. Katie azonban nem hagyta, hogy egy szerencsétlen emlék örökre a bőrén maradjon. Inkább kreatív megoldáshoz folyamodott: Ryan nevéből Ryanair lett, így most már kedvenc fapados légitársaságára gondolhat, valahányszor tükörbe néz. Így sem járt azért sokkal jobban, de ötletes lett a megoldás...

