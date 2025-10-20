Szerencsén múlik az élet

Mi mindenen múlhat egy élet, sokszor bele sem gondol az ember. Az életünk sokszor a véletlenek játéka. Nem tervezzük meg mikor leszünk hősök, vagy hogy egy döntésünk mások számára akár sorsfordító is lehet. Gyerekként és kamaszként talán bátrabb voltam, és vakmerő. Saját hibáimból szerettem tanulni, nem mindig fogadtam el a jótanácsokat. Sebezhetetlennek éreztem magam, ezért bátran néztem szembe a kihívásokkal. Bizony, pont emiatt kerültem is bajba, de a gondviselés eddig mellettem állt. A sors iróniája, hogy bár a víztől tartottam mindig a legjobban, mégis két embernek tudtam úgy segíteni akik pont a víz miatt kerültek bajba. Nem azt mérlegeltem, hogy elég nagy vagyok–e, megtudom–e tenni, van–e hozzá elég erőm. Egyszerűen csak tettem, amit helyesnek gondoltam. A mai napig végigpörögnek a pillanatok, és bármennyire ijesztő visszagondolnom az esetekre, ma sem tennék másként. De segíteni sokféle képpen lehet. A segítségnyújtás nem pénz kérdése, hanem elhatározásé. Ahogy a tiszai életmentés során is, a pillanatokon múlott egy emberi élet.

A hősok köztünk élnek, tiszai életmentés Szolnokon

Mondhatjuk, hogy a hősök köztünk élnek. Nem annak születnek, csak teszik a dolgukat, ha az élet úgy hozza. A nyár pedig ilyen helyzetet teremtett. Szolnoknál a Tisza közepén lett rosszul egy férfi, aki tényleg a szerencsének köszönheti az életét. A legjobbkor voltak ott a vízimentők és két hölgy, akik minden félelmet féretéve cselekedtek.

Dr. Abasiute Abigél, Szathmáry Teodóra és a Szolnok Városüzemeltetési Kft. Vízimentő Szolgálat kollektívája ezért a tiszai életmentésért vehették át a méltó elismerést, és váltak példaképpé.

