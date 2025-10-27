október 27., hétfő

Időutazáson voltam, köszönöm jól esett

Címkék#vélemény#rendezvény#időutazás

A hétvégén különleges programon volt alkalmunk részt venni. A Damjanich téren rendezett Várkapus Játékok üdítő színfoltja volt a szolnoki rendezvényeknek. Nem csak azért, mert korábban nem volt rá példa, hanem mert tényleg azt adta, amit ígért: időutazásra vitte az embert.

Avar Vanda
Időutazáson voltam, köszönöm jól esett

Elképzelem, ahogy a férfiak kardokat nézegetnek egy webshopban...

Fotó: Mészáros János

A Várkapus Játékok rendezvényen korhű ruhákban sürgő-forgó emberek látványa és a kovácsműhelyből szálló füst illata el is vitte a fantáziámat: vajon milyen lenne most is ilyen világban élni? 

Várkapus játékok
A Várkapus Játkékok és az időutazás: ebben a korban még az ostort csattogtatták a kiskamaszok, nem a TikTok-on próbáltak like-okat szerezni... 
Fotó: Mészáros János

A Várkapus Játékok megidézett egy kort...

Ahol nincs telefon, tv, internet, vezetékes víz, angol wc, hovatovább áram… Ahol (vagy inkább amikor) nem a hűtőből kapom elő a vákuumcsomagolt tesco-s csirkét, hanem megkérem a kiskamasz fiamat, hogy vadásszon már le egyet a baromfiudvarból. Az meg megy is, lelkesen csirkenyakat tekerni, a nyolc éves húga meg alig várja, hogy utána együtt kopasszák a jószágot. Tüzet csiholunk a kondér alá, aztán amíg rotyog az ebéd, lemegyek a folyóra asszonytársaimmal kimosni a férjuram álöltözetét, aki közben a lovagi páncélját fényesíti. Aztán ahogy a nap száll alá, úgy térünk nyugovóra mi is. Nem görgetjük a telefont, megannyi felesleges információval szennyezve az agyunkat lefekvés előtt, hogy aztán vergődve aludjuk át az éjszakát. Nem keveredünk kommentháborúba ismeretlen idegenekkel, nem nézzük irigykedve hogy a szomszéd udvartartás mekkora bált rendezett, a férfiak nem bújják a netet a legmenőbb táltosparipákat vagy kétélű kardot keresve. Az asszonyok kukoricamorzsolás közben sutyorognak, nem a facebook-on osztják az észt egymásnak névtelenül. Nincsenek tömegével testképzavaros, depressziós, ADHD-s, vagy épp gluténérzékeny emberek. Meg persze millió más jó dolog se, ami ma olyan végtelenül természetes számunkra, hogy el sem tudjuk képzelni, milyen lenne nélküle.

Nem hiszem, hogy meg tudnám szokni a mai kényelem hiányát. De megfordul a fejemben, hogy vajon ha egy középkori ember eltöltene a mi időnkben pár hetet, vajon akarna-e maradni a mi világunkban.

 

