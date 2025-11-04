november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

49 perce

Meglepő felfedezés: a csimpánzok is képesek felülvizsgálni döntéseiket

Címkék#csimpánz#tanulmány#döntés

Emberi tulajdonságot fedeztek fel az emberszabásúak körében.

Szoljon.hu

Az ugandai Ngambasziget vadrezervátumának csimpánzai képesek arra, amit sokáig kizárólag emberi tulajdonságnak tartottak: új tények ismeretében felülvizsgálják döntéseiket.

CB2025_2779
A csimpánzok intelligensebbek, mint amit eddig hittünk
Fotó: Csapó Balázs

Kutatók egy összetett tesztsorozatban számítási modelleket is használva elemezték a csimpánzok választási stratégiáit. A Science folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány szerint a tesztalanyok felismerik, ha megváltoztak a tények, és azt is, hogy ez a változás elég nagy volt-e ahhoz, hogy másképp döntsenek.

Aztán, ha az evolúciós ranglétrán továbbhaladva emberré válnak, és feltalálják az internetet, elkezdenek majd a tényekben is kételkedni, tehetnénk hozzá.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu