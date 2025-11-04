18 perce
Meglepő felfedezés: a csimpánzok is képesek felülvizsgálni döntéseiket
Emberi tulajdonságot fedeztek fel az emberszabásúak körében.
Az ugandai Ngambasziget vadrezervátumának csimpánzai képesek arra, amit sokáig kizárólag emberi tulajdonságnak tartottak: új tények ismeretében felülvizsgálják döntéseiket.
Kutatók egy összetett tesztsorozatban számítási modelleket is használva elemezték a csimpánzok választási stratégiáit. A Science folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány szerint a tesztalanyok felismerik, ha megváltoztak a tények, és azt is, hogy ez a változás elég nagy volt-e ahhoz, hogy másképp döntsenek.
Aztán, ha az evolúciós ranglétrán továbbhaladva emberré válnak, és feltalálják az internetet, elkezdenek majd a tényekben is kételkedni, tehetnénk hozzá.
