Meglepő felfedezés: a csimpánzok is képesek felülvizsgálni döntéseiket

Az ugandai Ngambasziget vadrezervátumának csimpánzai képesek arra, amit sokáig kizárólag emberi tulajdonságnak tartottak: új tények ismeretében felülvizsgálják döntéseiket.

A csimpánzok intelligensebbek, mint amit eddig hittünk

Fotó: Csapó Balázs

Kutatók egy összetett tesztsorozatban számítási modelleket is használva elemezték a csimpánzok választási stratégiáit. A Science folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány szerint a tesztalanyok felismerik, ha megváltoztak a tények, és azt is, hogy ez a változás elég nagy volt-e ahhoz, hogy másképp döntsenek.

Aztán, ha az evolúciós ranglétrán továbbhaladva emberré válnak, és feltalálják az internetet, elkezdenek majd a tényekben is kételkedni, tehetnénk hozzá.