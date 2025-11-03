Csokikalandorok és tökfejek

november 3., hétfő

Az ősz a kedvenc évszakom. Nemcsak azért, mert a ködös időjárás és a színes falevelek hangulata uralja a mindennapokat, hanem azért is, mert október a tökökről és a Halloweenről szól.

Nyitrai Fanni

Bár itthon sokáig nem volt hagyomány a Halloweent „ünnepelni”, egyre több településen szerveznek jelmezes csokivadászatot. Egy estére mindenki a kedvenc karaktere bőrébe bújik, vagy éppen valami rémisztő kosztümöt ölt. 

Halloweeni varázslat
A Halloween megnyitja azokat a kapukat, amik máskor zárva vannak
Fotó: Nagy Balázs

A Halloween igazi varázsa a közösségben rejlik

Szerintem azonban az igazi varázs nem a horrorban rejlik. Ilyenkor megmozdul a közösség. Az egyébként zárva tartott kapuk megnyílnak, és várják a csokikalandorokat. Szülők és gyerekek készülnek arra, hogy egy este erejéig különleges élményben részesülhessenek a legkisebbek. De valljuk be, a nagyok is élvezik – én legalábbis biztosan.

Gyerekkoromban mi még nem jártunk házról házra, de a tökfaragásnak már akkor is meg volt a maga varázsa. Édesapámmal gondosan kiválasztottuk a számunkra legszebb tököket, és együtt terveztük meg, milyen formát öltsenek. Volt klasszikus, cicás, de még vámpíros is. Az öcsémmel könyékig voltunk a tökmagban, mégis imádtuk minden pillanatát. Majd amikor este már a gyertyát is meggyújtottuk, az volt az egész nap megkoronázása. Az apró láng életre keltette a faragott arcokat, és büszkén néztük, ahogy a kis fények megvilágították az udvart.

Számomra ezért különleges ez az időszak. Ilyenkor valahogy mindenki egy kicsit közelebb kerül egymáshoz. A szomszédok köszönnek, a gyerekek nevetnek, az utcák megtelnek élettel.

 

