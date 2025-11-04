Kanizsa Tivadar, a „Halhatatlan” legenda

Szolnokon a „sportos” Kanizsa Tivadar név számomra ugyanolyan magas fényű, mint a képzőművész Aba-Novák Vilmosé, a mártír szerzetes Boldog Sándor Istváné, az orvos dr. Balogh Kálmáné, vagy a politikus Horánszky Nándoré.

Kanizsa Tivadar 1958-ban

Gondolom, a magam korú hatvanpluszosok mindegyikének mondanak ezek a nevek és a mögöttük álló építő tartalmak valamit. Mindazonáltal rajtuk kívül hosszasan lehetne sorolni azon jeles személyeket, kikről utcák, terek, esetünkben egy iskolai osztályterem, netalán tán egy tanuszoda van elnevezve a jászkunsági vármegyeszékhelyen.

Kanizsa Tivadar ötven éve hunyt el, 1975. november 4-én. Mindössze 42 esztendős volt. Ifjú és sikeres. Életvidám és népszerű. Fiatalon is legenda. A szintén ikonikus Damjanich uszoda örökös szimbóluma.

Kanizsa Tivadar, a szolnoki pólós-szentháromság egyik tagja

Volt szerencsém ismerni a többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnokot. A hivatalosan is „Halhatatlan” vízilabdást. No jó, az említett ismeretség csupán a Damiban való „személyes láthatást” jelentette. Gondoljanak csak bele, mikor a három ötkarikás bajnok, a Hasznos-Boros-Kanizsa trió duzzadó izmokkal halad a medencék körül! Fiatalok és öregek, lányok és meglett férfiak lesték ámulattal és végtelen tisztelettel minden lépésüket.

Tivadar bá’ fiával viszont kifejezetten jó viszonyban voltunk anno, ami nem csupán azért volt, mert ugyanazon társasházban laktunk, vagy hogy hosszú évekig a nálam egy évvel idősebb Gábor kinőtt ruháit örökölhettem meg, melyekre én úgy tekintettem és hordtam azokat, mint általam kiérdemelt olimpiai szetteket. Édesapja halálakor annyira sajnáltam Gabit, hogy vigasztalásként vissza akartam adni neki a már rajtam is elnyűtt öltözékeket.

Hosszú évekkel később a megözvegyült Kanizsáné Emőke (néni) testnevelés tantárgyból adott jegyei és szignói kerültek az edzői oklevelemre, amit mind a mai napig őrzök. Most pedig, hogy Tivadar bá’ Lajos nevű öccse beengedett a családi bizalomba, s kezembe nyomva megmutatta a legenda összes érmét és trófeáját, köztük az olimpiai medálokat is, az az érzésem támadt, hogy személyesen is kezet fogva gratulálhattam az olimpiai bajnok Kanizsa Tivadarnak... Egyik gyermekkori példaképemnek.