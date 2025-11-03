november 3., hétfő

Szlovákiában maximálták a gyaloglás sebességét – Kovácsnének senki nem szólt

Meglepő döntést hoztak Szlovákiában.

Rózsa Róbert
Pozsony látképe. Csak semmi sietség!

Fotó: MW archívum

A szlovák parlament arról döntött, hogy hat kilométer per órában maximálja a gyaloglás sebességét. A kassai Kovácsné Etelka nénihez sajnos nem jutott el a hír, így mikor a városi piacról a buszhoz igyekezett, megszaporította lépteit. Persze a tájékozott kassaiak figyelmeztették, ne szaladjon, de addigra késő volt. Egy gyalogos járőr kivált a szigorúan hat kilométeres sebességben haladó tömegből – előtte felemelt egy szirénát, jelezve: jogosan váltott kocogásba. A szabálysértést követően Kovácsné a bírsággal a kezében sorba állt a kassai postahivatalban. Ott toporgott már előtte a városi hobbifutó egyesület elnöke. Notórius elkövető, névről ismerik már az ügyintézők...

 

