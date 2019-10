A helybéli termelőket népszerűsítik a piacon

Helyi, szezonális termékek kóstolójával szervezett bemutatkozó akciót október elején a Jász Piacért Egyesület.

Kezdeményezésükkel a jászberényi piacon a helyi termelőket és egészséges terményeiket szeretnék megismertetni a vásárlókkal. Sőt, az sem titkolt céljuk, hogy visszacsábítsák a piac átépítése miatt elpártolt árusokat és vevőket.

Néhány év csendes jelenlét után a Jász Piacért Egyesület október elején helyi, szezonális zöldség- és gyümölcsfélék kóstolásával népszerűsítette a termelőket a jászberényi piacon.

– Kezdeményezésünk a jövőben rendszeres lesz, hiszen azt szeretnék, ha minél többen megismernék a helyi termelőket – mutatott rá Csomor Imre, a Jász Piacért Egyesület néhány hónappal ezelőtt megválasztott új elnöke. Hozzátette, hogy a piac átépítése miatt a termelők és a vásárlók is szétszaladtak.

– Gondoljunk csak bele, hogy mikor jönnek árusok. Hát akkor, ha vannak vásárlók. Szeretném összefogni azokat a termelőket, akik megmaradtak itt, és visszacsábítani a vevőket a jászberényi piacra. A termékkóstoló egyébként várakozáson felül sikerült. A kezdeményezés ugyanis lehetőséget adott arra, hogy a termelők – akik között ökogazdák is vannak – bemutatkozzanak. Így a vásárlók is megismerhették őket, valamint terményeiket.

Azt tapasztaljuk, hogy egyre többen keresik azokat a friss zöldség- és gyümölcsféléket, melyeket hétről hétre kínálunk – vélekedett Csomor Imre, aki egyébként méhész és elmesélte azt is, hogy méhészként jött rá, mennyire fontos a termelő és a vásárló közötti közvetlen kapcsolat.

– Úgy gondolom, sokan azért keresnek meg a jó minőségű áru mellett, mert sok hasznos információt megosztok az általam kínált termékekről. Az egyesülethez csatlakozó gazdák is szívesen segítik a vásárlókat – tette hozzá. Majd részletezte, hogy a tudatos vásárlók miért részesítik előnyben a helyi, szezonális, friss zöldségeket, gyümölcsöket. Ezek között említette a vegyszermentességet, a külföldről behozott zöldségeket, amiket ki tudja, mikor szedtek le és milyen vegyszerrel kezeltek, hogy azok megőrizzék frissességüket. Az egyesület elnöke azt is elmondta, hogy céljaikkal a piac működését is segíteni szeretnék. A vásárlók körében nemrégiben felmérték, hogy lenne-e igény Jászberényben heti vagy havi egy alkalommal délutáni piacra.