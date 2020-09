A vállalkozások igényeihez alkalmazkodik az új szakképzési rendszer

Szakmai fórumot tartott csütörtökön a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a városháza dísztermében. A szakemberek és a térségi vállalatok vezetői a megváltozott szakképzési rendszerről tájékozódhattak. A duális képzés során ugyanis elengedhetetlen a cégek, az iskolák és a kamara kapcsolata.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési műhely munkáján résztvevők az oktatási rendszer változása mellett a Szolnoki Szakképzési Centrum működéséről is előadást hallhattak. A városháza dísztermében a vállalkozások, az iskolák és a kamara összehangolt munkájára is felhívták a figyelmet.

Dr. Sziráki András, a kamara elnöke a megnyitón arról beszélt, hogy megyénk értékteremtő gazdaságának alapja a szakképzés, és bár a koronavírus érzékeltette a hatását, mégis növekedés volt megfigyelhető az első félévben. Kitért arra is, hogy a térségek közötti infrastrukturális különbségek csökkentését a fejlődés alapozhatja meg, így az iparkamara érdeke is bekapcsolódni a szakképzésbe.

Pölöskei Gáborné, a Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára a jelenlévő vállalkozókkal megismertette az oktatási rendszer változásait.

– Korábban az oktatás nem tette lehetővé, hogy a vállalkozások igényeit kielégítsék, hiszen leginkább kínálat vezérelt volt a képzés. Az életbe lépő rendelet más logikát és szabályokat követ, igazodva a munkaerőpiaci elvárásokhoz. A teljesítményhez köthető elismerést több ponton is beépítették a rendszerbe. A nyári bérrendezés kapcsán az oktatók fizetése is emelkedett, a szakképzési ösztöndíjjal a diákokat motiválják – összegezte a helyettes államtitkár, aki szót ejtett a digitális tananyagtárról is.

– Közel háromezer tananyag érkezett a rendszerbe. A fejlesztés megmutatja, hogy több innovatív érték van, mint amennyire számítani lehetett – mondta. Hozzátette: a képzésszerkezeteket területi szinten rugalmas, dinamikus rendszerben hangolják össze.

Kalmár Andrea, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója az új rendszer kapcsán a gazdasági szektor és az iskola párhuzamáról beszélt, kiemelve, hogy a szakképzés rugalmassága a változó környezethez való gyors reagálásban rejlik. Sonyák Béláné, az iparkamara szakképzési vezetője a kamara feladatainak változásait részletezte előadásában.