A világ élvonalában jár a túrkevei származású virágdizájner

Hogy a szenvedély és a szakma iránti alázat meddig repítheti az embert, arra a kevi származású Szabó Erzsébet története kiváló példa.

Évtizedekig dolgozott virágdekoratőrként. Ám a Debreceni Virágkarnevált ismerők és kedvelők számára talán még többet mond Szabó Erzsi neve, aki elképesztő életútjáról mesélt nekünk.

– Kirakatrendezőként és dekoratőrként kezdtem. Később reklámfőnökként, virágkötőmesterként dolgoztam tovább. Túrkevén indult el minden, erős szálak kötnek ide a mai napig – kezdte Szabó Erzsébet. Majd elmesélte, hogy emellett több mint húsz évig fáradozott a Debreceni Virágkarnevál sikereiért, nem mellesleg a rendezvény elismert és sokszorosan győztes kocsiépítője volt.

– Egy-egy kocsi elkészítésén gyakran fél évet is dolgoztunk a csapatommal. A legtöbbször erős fiatalemberek alkották a brigádot, hiszen ők könnyebben emelték, mozgatták a nehéz elemeket. Egyúttal pedig apró ollókkal vágták megfelelő méretűre a szirmokat, virágokat. Ez talán jól mutatja, mennyi mindenre van szükség egy ilyen területen.

Első lépésként mindig a terveket és ötleteket egyeztették. Ezután következhettek a látványrajzok, a makettek, végül pedig az alapanyagok beszerzése és a kompozíciók összeállítása. Ezekre előbb a szárazvirágok, majd a felvonulás napja előtti estén az élők kerültek. A csapat keze alatt születtek mese- és filmfigurák, mozgalmas jelenetek is. Egyszer például az Avatar című film karaktereit jelenítették meg, de az Operaház fantomjának hangulatát szintén a helyszínre varázsolták.

Erzsébet alapossága révén hamar sikerre és ismertségre tett szert, egyre szélesebb körben érdeklődtek iránta, a neve az ország határain túlra is eljutott. Ehhez persze nagyban hozzájárult az is, hogy számos világversenyen mutatkozott be az évek alatt. Sőt! Két nagy világkiállításon is járt, Párizsban és Amszterdamban, ezekre szintén igen büszke.

– A virágoknak, a dekorálásnak sok országban nagy hagyománya van. A világszintű megméretéseken részt venni komoly felelősség. Ide tényleg csak kifogástalan alkotások mehetnek, a zsűri rendkívül szigorú. Éppen ezért a csapatban mi is kritikusak vagyunk egymással, hogy közel tökéletes munkát adhassunk ki a kezünkből – avatott be.

A jó szereplések érdekében a virágdizájner minden alkalomra igyekezett újdonságokkal előrukkolni. Kidolgozott például egy ragasztásos technikát is, amellyel hatékonyabban lehetett haladni. Tíz, tizenkét négyzetméteres virágpalástokat készített száraz alapanyagokból.

Erzsébet szívesen örökíti tovább tudását, az idők során még japán tanítványai is voltak. Jelenleg éppen egy fiatal magyar virágdizájner, Mezőffy Tamás felkészülését segíti, aki a jövő évi szingapúri világbajnokságra készül.

– Gyermekkora óta segítem, mára csak a háttérből. Elképesztő sikereket ért el, ezek között szerepel a genovai Európa-bajnoki cím is. De a philadelphiai világbajnokságon is csodásan szerepelt, huszonnyolc ország versenyzői között a harmadik lett!

Szakmai tapasztalatai a világ élvonalába helyezték Erzsébetet. Milliók kísérik figyelemmel új ötleteit, elképzeléseit. A magánéletben három gyermek édesanyja, akik négy unokával ajándékozták meg. Ha csak teheti, szabadidejét velük tölti. Egyébként szívesen járja a természetet, szeret túrázni, és napimádónak vallja magát. Gyermekkora óta vonzza a lovassport, lenyűgözik a pompás állatok. Persze gondolatai mindig valami mesés, virágos alkotás körül forognak.

– Elképesztő dolog az élen járni valamiben, és látni azt, hogy a mi ötleteinket, megoldásainkat követik. Ez ösztönöz arra, hogy mindig újabb kihívásokat találjak benne, és táplálja a folyamatos megújulást és szeretet a munkám iránt.