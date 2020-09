Átadták a felújított útszakaszt Martfű és Kengyel között

Biztonságosan és gyorsan közelíthetik meg a leendő turisták ezentúl a jelenleg még felújítás alatt álló bagimajori szélmalmot. Martfűtől Kengyelig ér ugyanis az a megújult 5.3 kilométeres szakasz, amely a Törökszentmiklóst Martfűvel összekötő út része. A 860 millió forintos beruházás hazai forrásból, a Magyar Falu Program részeként valósult meg.

– Ez a beruházás az alapvető életszükségleteinket szolgálja. Most már sokkal gyorsabban el tudunk jutni a környező településekre és Kengyel is könnyebben megközelíthető lett. Folyamatosan épülnek közelünkben az M4-es és M44- es gyorsforgalmi utak, ezzel a felújítással biztonságosabban elérhetjük azokat. Ráadásul turisztikai szempontból is nagyon fontos ez az út a településünknek– mondta a szerdai ünnepélyes átadón Németh Lajos, Kengyel alpolgármestere.

Kovács Péter, a a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója arról beszélt, ma már alapvető elvárás hogy minden település jól és biztonságosan megközelíthető legyen. Ez az emberek életminősége és a település versenyképessége szempontjából is fontos.

– Nem csak az országban, hanem megyénkben is nagy erővel zajlik az úthálózat fejlesztése. Az idei évben közel bruttó 6.7 milliárd forint értékű felújítási munkát tervezünk a megye 1330 kilométeres úthálózatán– mondta.

Boldog István a terület országgyűlési képviselője a Magyar Falu Program eddig elért eredményeiről és a jövőről is beszélt.

– Örömmel mondhatom, hogy az idei évhez képest jövőre plusz 100 milliárd forinttal több forrást biztosított a kormány a Magyar Falu Programra és ezzel az útépítésekre is –hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette, a Törökszentmiklóst Martfűvel összekötő út felújítása jövőre folytatódik, a cél az, hogy minél előbb elérje Törökszentmiklóst, ez legkésőbb 2022 év elején várható.

– Magyarország kormánya kiemelt feladatának tartja, hogy a közlekedési hálózatok folyamatos bővítése mellett a meglévő infrastruktúra állapotát is javítsa– mondta Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke.

– Az elmúlt tíz évben komoly és célirányos erőfeszítéseket tettünk a közutak rendszeres felújítása érdekében. 2010 és 2019 között több mint hatezer kilométernyi útszakasz készült el, az így elvégzett beruházások összértéke meghaladta a 755 milliárd forintot. Tavaly, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásaiban országszerte közel 160 útszakasz újult meg, több mint 500 kilométeren, 65 milliárd forintból–összegezte az elnök. Elmondta, jelenleg három párhuzamos útfelújítási program zajlik, ezek segítségével 2016- 2020 között 280 milliárd forintból több mint 900 útszakasz újult meg az országban, 2400 kilométeren.