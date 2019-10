Átadták az idei filmfesztivál díjait

Cseh látványtervező lett az idei Alexandre Trauner Filmfesztivál nyertese, de életműdíjakat is kiosztottak az idei, ötvenedik szemlén.

A fesztivál ideje alatt, október 15. és 20. között összesen százötven vetítést tartottak a TISZApART Moziban.

Október tizenkilencedikén, szombaton adták át az idei, jubileumi szolnoki Alexandre Trauner Art/Filmfesztivál díjait, mely a látványtervezők munkásságát állítja középpontba. A versenyen induló tíz nagyjátékfilm legjobbjairól nemzetközi zsűri döntött: Olivier Gérard, francia filmrendező és író, Gárdonyi László díszlettervező és Borbás István operatőr.

A legjobb látványtervezésért járó fődíjat Az elárult arany című cseh film látványtervezője, Jirí Sternwald nyerte el. Megosztott második díjat kapott Bertram Reiter, A trafikos című osztrák–német koprodukciós film látványtervezője és Damokos Csaba, a Valan – Az angyalok völgye című magyar film látványtervezője.

A zsűri indoklása szerint a látványtervező helyszínválasztásával drámai kontrasztot teremtett a fenséges természeti táj és a szűk, nyomasztó belsők között, illetve a zárt, érzelemmentes, eltompult emberi környezet színvilága hitelesen érzékelteti a dráma emocionális világát, kivételes ellentétbe állítva a természet tiszta tónusaival.

A fesztiválon életműdíjakat is kiosztottak, melyet Jankovics Marcell rajzfilmrendezőnek, valamint Gyulai Líviusz grafikusművésznek ítéltek oda. A méltatás szerint Jankovics Marcell nemcsak rajzfilmrendezőként és illusztrátorként, hanem kultúrtör­ténészként is közismert. Életműdíja így nemcsak az animációs filmrendezőnek, hanem a polihisztornak is szól.

Gyulai Líviusz munkásságát úgy jellemezték, egyedülálló stílusérzék, virtuóz grafikai tudás és derűs, intelligens szellemesség jellemzi, az odaítélt díj tisztelgés életpályája egésze előtt.

A fesztiválon a láthatóvá tett tudomány versenyfilmes, valamint a fiatal rendezők animációs és kisjátékfilm kategóriáiban is kiosztották a díjakat.