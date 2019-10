Csak dekorációnak jó a Halloween-tök

Egyre inkább divatba jön nálunk is az október végi tökfaragás.

Iskolások, óvodások, kézműves-foglalkoztatók szerveznek olyan programot, ahol Halloween alkalmából ijesztő-mókás fejekké varázsolják a gyerekek a narancssárga terméseket. Mind többen otthon is kedvet kapnak elkészíteni egy-egy tökdekorációt.

Míg régen az állati vagy emberi fogyasztásra termett tököt faragták meg, ma már itthon is divatba jött a Hallowen megünneplése valamilyen formában, az e célra termelt dísztökökből is bő a választék. Ám amíg a honos sütőtökök finom csemegének számítanak, nem ajánlott abba a hibába esni, hogy a faragásra szánt példányok mellé egy-két darabot fogyasztási szándékkal is veszünk a nagy, narancssárga fajtából. Ezek ugyanis nem ehetők, sőt, mérgezést okozhatnak!

– Egyre több a szolnoki piacon is a dísztök, én tizenkét éve dolgozom itt, de soha nem láttam még ennyit, mint az idén – nyilatkozta Dóra László, a vásárcsarnokot működtető Szollak Kft. részlegvezetője.

– A napokban az egyik nagy árusunk is egy egész kocsival tolt be épp, amikor összefutottunk. Van most rengeteg a Halloween-tökből, kisebbek, nagyobbak, közepesek. Az időjárás is jó a tökfaragó programokhoz, faluhelyen vannak is még olyan rendezvények, ahol körbehordozzák az elkészült alkotásokat a településen. Gyerekek is viszik be az iskolába, versengenek, hogy kié a jobb. Van tehát kereslet is. A vevők szerintem tisztában is vannak vele, hogy ez a tök csak dísznek való, egyébként is nagyon kevesen vesznek már azért tököt, hogy főzeléket készítsenek belőle, a panellakásokban nem is igen akad tökgyalu a konyhában. Az én gyerekkoromban, hatvan éve, takarmánytököt faragtunk, elbújtunk este és ijesztgettünk vele.

– Én egyszer kóstoltam csak Halloween-tököt – mesélte Kiss Jánosné Julika. – Vettünk olyan narancssárga héjú nagydobosi tököt a családi összejövetelre, a gyerekek meg erősködtek, hogy faragjunk is. Így vettünk a dobosi mellé Halloween-tököket is. Faragásnál az egyik széthasadt, ezt betettem a többivel a sütőbe. De az íze egyáltalán nem volt jó, meg kemény is volt, ki is dobtuk.

– Sokféle tök terem hazánkban is, főzőtök, sütőtök, lótök, egyebek. A köztermesztésben találhatók egyike sem mérgező, sem állatra, sem emberre nem jelent veszélyt – mutatott rá Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.

– Gyerekkoromban mi marhatököt faragtunk. Utóbbi időben Amerikából sokféle tököt behoztak, az ottani ehető nagyon jól termő, egy hektárra vetítve termésmennyiség és tápérték szempontjából is nyolc-tízszerese az hazainak. A dísztököt viszont nem adjuk állatoknak se.