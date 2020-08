Dr. Bartha Júlia szerint fontos kérdésekről mondhatunk véleményt

Dr. Bartha Júlia szerint fontos, mindenkit érintő kérdésekről mondhatjuk el a véleményünket.

Fontos a nemzeti konzultáció minden olyan probléma esetén, amely alapjaiban érinti a lakosság egészségi és gazdasági helyzetét, véli dr. Bartha Júlia keletkutató annak kapcsán, hogy a napokban lezárul a kitöltött kérdőívek visszaküldésének határideje. Mint mondja, kell a megerősítés a törvényalkotóknak is. Nagy a felelőssége a döntéshozóknak, mert egy ember életéért és megélhetéséért is kár, ha szervezetlenség miatt kicsúszik a rendszerből. Ma már tágultak a szociális háló szemei, de éppen a lakosság figyelme és összefogása erősítheti, fonhatja újra ezt a hálót.

– A pandémia okozta károkat nehéz helyrehozni, de én bízom a gazdasági vezetőkben, hogy kézben tartják a gyeplőt, és olyan intézkedéseket hoznak, amelyek elősegítik a gazdasági kilengés okozta károk helyrehozását. De mint mindenért, magunk is felelősek vagyunk a környezetünkben nehéz helyzetbe került családokért. Ésszel, jóakarattal és a kisvállalkozások talpra állását, újak létrehozását segítő szabályok megalkotásával kilábalunk ebből a mostani helyzetből is. A koronavírus-járvány alaposan megtépázta a világot, s mi, magyarok viszonylag szerencsésen megúsztuk eddig. Ez egyfelől az idejében hozott intézkedéseknek, másrészt a lakosság önfegyelmének is köszönhető.

– Ritkán találkozom olyan emberekkel, akik nem tartják be az előírásokat, de őket figyelmeztetni kell. A többség vigyáz nemcsak magára, hanem a környezetében élőkre is. Én továbbra is fenntartanám azokat az egészségügyi rendelkezéseket, amelyek most is érvényben vannak, sőt némelyeken szigorítanék is. Így a középületek fokozottabb fertőtlenítését írnám elő, a távolságtartást, már amennyire lehet, jobban betartatnám, és mindenekfelett azt az orvoscsoportot támogatnám minden lehetséges eszközzel, amely a védőoltás létrehozásán fáradozik. Átszervezném, kondícióiban megerősíteném az egészségügyben dolgozókat. Jól dolgozni csak elégedett emberekkel lehet. Ez minden területre érvényes, de az egészségügyre fokozottan. Támogatom azt a nemzeti konzultációt, amely az egészségügyi és gazdasági problémák orvoslására törekszik – fogalmazott dr. Bartha Júlia.