Huszonkét év után jutottak szolgálati gépjárműhöz

Egy-két kisebb súlyú eseten kívül nem történik bűncselekmény az alig ezerlelkes Örményesen.

A település biztonságát ugyanis a rendőrségen kívül huszonnyolc polgárőr is vigyázza, akik között vannak fiatalok és idősek egyaránt.

– Hosszú évek óta nem hallani betöréses lopásról vagy idős ember bántalmazásáról. Még az autót is nyitva merjük hagyni, ha beszaladunk a boltba. Nem elhanyagolható az sem, hogy vannak földterületeink a határban, és szinte alig fordul elő terménylopás – mondja az örményesi közbiztonságról Sávai Tiborné Ilona.

Az idősödő asszony szerint ennek az az oka, hogy a rendőrök és a polgárőrök sűrűn járőröznek a településen és a külterületen.

– Az örményesi közbiztonság kimagasló, hiszen az elmúlt években drasztikusan csökkent a bűncselekmények száma, ebben pedig polgárőreinknek elengedhetetlen érdemük van – vélekedik a polgárőrök munkájáról a település polgármestere, Török Tamás.

– A rendőrségi statisztikát is meg lehet nézni, 2018 első felében összesen kettő, átlagosan évente csak egy-két kisebb súlyú bűncselekmény, például biciklilopás történik a településen. Az is nagyon pozitív, hogy folyamatosan fejlődnek, bővítik a tevékenységüket, és az egyesületben minden korosztály képviselteti magát.

Az Örményesi Polgárőr Egyesület 1997-ben alakult. Mégis idén először kaptak szolgálati gépjárművet, abból a tizennyolcból, melyet a Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság ajánlott fel az Országos Polgárőr Szövetségnek.

– Használt, de nekünk új. A járőrözéshez elengedhetetlen, hiszen eddig a saját autónkkal oldottuk meg a szolgálatot – mondja Bartalos Sándor elnök. Az Örményesi Polgárőr Egyesületnek jelenleg huszonnyolc tagja van, lovas tagozattal és külön vasúti csoporttal.

– Nemrég nyertünk 1,7 millió forintot pályázaton, melynek segítségével új eszközöket szerzünk be. Elektromos kerékpárt, kerékpárt és nyergeket vásárolunk, valamint különböző elektrotechnikai cikkeket – számol be a következő fejlesztésről az elnök.

Az örményesi polgárőrök munkáját 2014-ben az Év Polgárőr Egyesülete címmel is elismerték.

Heti háromszor lóháton őrzik a határt Négy évvel ezelőtt alakult meg az Örményesi Polgárőr Egyesület lovas tagozata, ma már hatan járják négylábú társaikkal a település külterületeit. – Bővül az utánpótlásunk is, három ifjú polgárőrünk van, közülük ketten lovas járőrök. Olyan területekre is eljutunk a lovakkal, ahová gépjárművel nem, vagy csak nehezen jutnánk el – mutatja be a lovas tagozat munkáját Sávai Henriett, az Örményesi Polgárőr Egyesület ügyintézője, aki emellett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas Tagozat koordinátora is. – Idén összesen ötszázhúsz óra járőrözést vállaltunk. Mivel mindemellett dolgozunk is, nagyon össze kell hangolni a járőrözést. A lovakat előtte fel kell készíteni, etetni, nyergelni. Heti háromszor, naponta két-három-négy óra hosszát tudunk járőrözni. Egyelőre belterületen nem, csak külterületen teljesíthetünk szolgálatot, az ehhez szükséges vizsgát az Országos Polgárőr Szövetségnél tettük le, vagyis jó tereplovaglási gyakorlattal rendelkezünk – teszi hozzá.

