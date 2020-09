Kevesebbet költünk az iskolakezdésre

Kedden ismét becsöngettek az iskolákban. Több intézményben már a tankönyveket is kiosztották az elmúlt napokban. A családoknál pedig a készülődés és a tanszerek beszerzése már a hónap első heteiben megkezdődött, ám sokan hagyják az utolsó pillanatra a vásárlást.

Az táskák egyébként igen drágák, mi tízezer forintért tudtunk venni egyet, ami még egészen jó ár is – részletezi. Hozzáteszi, ez azért volt így, mert egy „tavalyi modellt” választottak. Sok múlik az aktuális divaton és trendeken, ami az árakat illeti. A tankönyvekért nem kell fizetni, ami Zsuzsanna szerint a családok nagy részének igen nagy segítséget jelent.

A szintén szolnoki édesanya, Dóra Krisztina az „utolsó pillanatban vásárlók” táborába helyezné magukat.

– Bence fiam szeptemberben nyolcadikba megy, de még alig vásároltunk valamit. Nem hozta lázba az iskolakezdés – mondja mosolyogva. Papír-írószer maradt az előző tanévről, a tankönyvet ingyen kapják, maximum néhány füzetet kell beszerezniük. Krisztina szerint is jóval jelentősebb kiadást igényel a ruhanemű pótlása, mert kamasz fia sokat nőtt és gyorsan változott a nyári hónapok alatt.

A szolnoki Pátria Papír szaküzlet munkatársa szintén úgy tapasztalja, a korábbi évekhez hasonlóan ebben a szezonban is a tűzött füzek és írószerek fogytak leginkább. Csak minimális áremelkedés tapasztalható az előző évhez képest.

– A mintás darabokat különösen kedvelik. A spirálfüzeteket jellemzően később, inkább a középiskolások viszik. Az első hetekben kiderül, mely órákra milyen füzeteket kérnek, javasolnak a tanárok, a fiatalok ehhez igazodnak – mondja Tóthné Szilágyi Mária. A táskák szintén keresett termékek náluk.

Elárulja, korábban ilyenkorra már jócskán megkopott a készlet, ám idén a kissé bizonytalan helyzet miatt sokan kivárták a hivatalos álláspontot az iskolakezdéssel kapcsolatban is. Így még most is bőven tudnak válogatni a családok.

– Az elsősök számára sok merevített falú darabot vittek.

Ha vigyáznak rájuk, ezek akár három, négy évig elkísérhetik a lurkókat, bár tudjuk, az ízlésük sokat változik ennyi idő alatt – említi meg.