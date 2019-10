Megkezdődhet a gázkitermelés a megyeszékhelyen

Eredményesek voltak a kutatófúrások, ennek következtében a közeljövőben megkezdődhet a gázkitermelés Szandaszőlős és Alcsisziget térségében.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A fejleményekről a szolnoki kötődésű Volter György, a fővárosi székhelyű O&GD Central Kft. hatósági és társadalmi kapcsolatok vezetője számolt be hírportálunknak.

Szandaszőlősnél, a Holt-Tisza közelében építette meg a társaság azt a gyűjtőállomást, ahová abból a három közeli kútból érkezik majd be a kitermelt földgáz, melyet tavaly és idén fúrtak meg a kft. szakemberei.

A Vízpart körúti Szandaszőlős–Kelet–1 és a Szandaszőlős–Kelet–2, valamint a Felső-szandai réten, a sportreptértől délre fekvő Szandaszőlős–Nyugat–1 jelű lelőhelyek november első felében próbaüzemben fognak termelni, három-négy hónap elteltével pedig „élesben” üzemelnek majd. E gyűjtőállomásról pedig a szintén a közelmúltban kiépített, negyvenkettő kilométer hosszú vezetéken keresztül jutnak el a gázmolekulák a mezőtúri telephelyű Endrődi Gázelőkészítő és Stabilizáló Üzem (EGSÜ) elosztóközpont rendszerébe – tudtuk meg Volter Györgytől.

Az O&GD Central Kft. hatósági és társadalmi kapcsolatok vezetője elmondta, a mezőtúri „nullponton” keresztül jutnak el a térségben kitermelt, tehát a társaság és más cégek által a vonatkozó szabványok szerint előkészített gázok az ország minden részére, s akár egyéb közép-európai régióba is.

Ez azt jelenti, hogy a Közép-Alföldön kitermelt gázmolekulát nem feltétlenül ebben a térségben használják fel. Volter György arról is beszámolt, hogy 2016 végén Szolnokon, a Prizma és a Gyökér út környékén levő, mintegy egyhektáros területen végzett kutatófúrás eredményeként kőolajat találtak. A kút jelenleg is tesztelés alatt áll, akárcsak a Tószeg külterületén végzett kutatófúrás is.

Térségünk több településén négy-öt évvel ezelőtt hivatalos közlemények tudatták a lakossággal, hogy az O&GD Central Kft. megbízása alapján és a Szolnoki Bányakapitányság engedélyével az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. 3D-s, rezgésgerjesztő módszerrel szeizmikus méréseket végez. E vizsgálatok célja pedig nem más volt, mint a lábunk alatt kilométeres mélységben elhelyezkedő kőolaj- és földgáztelepek felkutatása.

Nos, a vibrációs mérések itt-ott pozitív eredménnyel zárultak, ennek következménye pedig az lett, hogy a szükséges engedélyek beszerzését követően megkezdődhetett a kutatás és a kitermelés is. Ma már Jász-Nagykun-Szolnok megye több térségében is fúrótornyok fel- és leépítése követik egymást, ám az ásványi kincsek felszínre hozásáról vajmi keveset tud az átlagállampolgár.