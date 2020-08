Nem csupán a munkájukat végzik, elhivatottak az óvodai dolgozók

Rendhagyó időben, a 2020/’21-es nevelési évnyitó napján, augusztus 31-én tartotta Pedagógus-napi ünnepségét a Szolnok Városi Óvodák igazgatósága. A rendezvényen az óvodai nevelő szakmában dolgozókat köszöntötték, illetve elismeréseket adtak át, valamint búcsúztatták a nyugdíjba vonulókat.

A Pedagógus-napot Magyarországon 1952 óta ünnepeljük. A Pedagógus-nap mozgó ünnep: minden év júniusának első vasárnapján köszöntjük a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. Ez évben június 7-re esett a Pedagógus-nap. A Szolnok Városi Óvodák is eredetileg júniusban rendezte volna meg az ünnepségét. Azonban, mint az jelenkorunk koronavírus-világjárvány kísérőjelenségeként talán már meg is szoktuk, az eredeti időpontot átírta a veszélyhelyzet. Így, a szolnoki óvodákban dolgozók most hétfőn, a Baross úti Térségi Integrált Szakképző Központ konferenciatermében tartották meg az eseményt. A rendezvény nyitó műsorát e különleges alkalomra szerveződött „Szívből Zengő” közösség (Bujákiné Csák Erika, Kispálné Vattai Anikó, Kovácsné Szabó Zsuzsanna, Vona Krisztina és Móráné Seres Katalin pedagógusok, valamint Balogh-Rózsa Júlia és Rinczki Regina kisovisok) adta elő.

– A Szolnok Városi Óvodák különösen irigyelt helyzetben van, hiszen a tagintézményeiben csupa-csupa kiválóság dolgozik. Munkatársaink, az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, a dajkák, a karbantartók és a takarítók nem csupán a munkájukat végzik, hanem alázattal és áldozattal, hivatás- és kötelességtudatból, a pálya iránti szeretetből tevékenykednek nap mint nap a területükön. A szülők, nagyszülők megnyugodhatnak, hiszen a szolnoki óvodákban jó kezekben tudhatják gyermekeiket.

Tagintézményeink nem babamegőrzők, hanem játékos alapokra helyezett tehetséggondozó és képességfejlesztő intézmények. Jómagam minden kollégának köszönetet mondok a felelősségteljes munkájáért – hangoztatta ünnepi beszédében Ferenczné Teleky Éva, a Szolnok Városi Óvodák Igazgatóságának igazgatója. A köszöntő után azokat a kiváló szakembereket jutalmazták, akik többek közt személyiségükkel, illetve a játék- és tevékenységszervezésben megvalósított magas szintű gyakorlati tudásukkal segítették a legkisebbek fejlődését.

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át: Baczuk Mónika, a Hold úti tagintézmény óvodapedagógusa, aki tagintézményében elsőként indította el az óvodai mozgás tevékenység területén a módszertani fejlesztést. Dr. Hoffmann Zsoltné, a Nyitnikék tagintézmény óvodapedagógusa, aki szemléletét, környezeti nevelőként, fáradhatatlan munkával közvetíti gyermek, szülő és munkatárs felé egyaránt. Móráné Seres Katalin pedagógus, a Zengő tagintézmény pedagógiai asszisztense, aki munkaköri alapfeladatait magas szinten végzi oly módon, hogy a népzene, a néptánc szeretetét gyermekközeli módon hitelesen képviseli és adja át a gyermekeknek, kollégáknak és szülőknek.

Nádasné Bohács Ilona, a Szapáry tagintézmény óvodapedagógusa, aki egyedülálló módon használja fel és vezeti be az óvodás gyermekeket az informatika világába. Kézsmárki Irén, a Csicsergő tagintézmény óvodapedagógusa, aki nevelőmunkája során élménygazdag módon biztosítja a gyermekek számára az életkorukhoz igazodó természettudományos ismereteik bővítését. Somogyi Éva, a Manóvár tagintézmény óvodapedagógusa munkáját kiváló szakmai-módszertani tudás és elhivatottság jellemzi. A Szolnok Városi Óvodák Kacsa úti tagintézményének nevelőközössége a Kneipp módszer bevezetéséért és alkalmazásáért.

Nívó Díjban részesült:

Korom Melinda, a Gézengúz Tagintézmény óvodapedagógusa és Varróné Nagy Zsuzsanna, a Manóvár Tagintézmény vezetője.

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak:

Csatári Hajnalka (Szapáry utcai tagintézmény), Csurai Balázsné Borika (Pitypang tagintézmény), Héjáné Csajbók Terézia (Pöttyös tagintézmény), Józsa Gabriella (Pitypang tagintézmény), Juhász Józsefné Csilla (Hold úti tagintézmény), Köles Mihályné Erika (Szivárvány tagintézmény), Szigetiné Földi Mária (Pitypang tagintézmény).

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott nyugdíjba vonult munkatársak emlékplakettet kaptak:

Antal Ferenc, a Tündérkert tagintézmény udvaros-karbantartó munkatársa; Kovács Gáborné, a Szivárvány tagintézmény dajkája; Nagy Lajos, a Manóvár tagintézmény udvaros-karbantartó munkatársa; Németh Jánosné, a Kacsa úti tagintézmény dajkája; Szabó Károlyné, a Szivárvány tagintézmény konyhai dolgozója.

Vezetői kinevezésekhez kapcsolódó megbízólevelet vettek át:

Szamosfalviné Törőcsik Ibolya, a SzVÓ általános és humán igazgatóhelyettese; Hanó Jánosné, a SzVÓ tanügyigazgatási igazgatóhelyettese; Csomorné Tóta Rita, a Szapáry utcai székhely tagintézmény szakmai vezetője; Molnár Tamásné (Munkácsy úti óvoda); Vetési Márta (Hold úti óvoda); Bartyik Hajnalka (Nyitnikék óvoda); Sörös Hedvig (Hétszínvirág óvoda); Bujákiné Csák Erika (Szivárvány óvoda); Balázsné Fehér Anikó (Kertvárosi óvoda); Prellerné Czakó Ágnes (Kacsa úti óvoda); Bencsik Mária (Pöttyös óvoda); Zrupkó Katalin (Százszorszép óvoda); Maróti-Vigh Krisztina (Pitypang óvoda); Jakus Tünde (Zengő óvoda).