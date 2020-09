Támogatást és megbecsülést kínálnak a nyugalmazott katonáknak

Obsitos program és Veterán program. Szociális juttatások, nyugállományú katonák kártyás vásárlói kedvezményrendszere. Mindez azon az MH 86. Szolnok Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis művelődési otthonában tartott csütörtöki rendezvényen hangzott el, amelyen dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter tájékoztatta a honvédségi nyugdíjasokat a jövőjükkel kapcsolatban. Nem elírás, a nyugállományú katonák jövőjéről számolt be a honvédelmi kabinetfőnök, melynek bizonyítékául filmvetítéssel egybekötött előadással is szolgált.

Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy a katonai eskü egész életre szól, egész életre kötelez. A katonai életpálya modell sem fejeződik be a katona nyugdíjba vonulásával. Kiemelte: a magyar katonának legyen újra támogatottsága, legyen újra társadalmi elfogadottsága, legyen újra becsülete. A szolgálatba lépésétől egészen addig, amíg képletesen és véglegesen le nem tette a fegyvert.

A honvédelmi miniszter elöljáróban a „Zrínyi 2026” Honvédelmi és Haderő-fejlesztési Programról is szólt, amely az elmúlt harminc év legátfogóbb védelmi fejlesztési programja. S amelynek keretében a kormány a hazai védelmi ipar minél szélesebb körű fejlesztését is célul tűzte ki, kapcsolódóan a Magyar Honvédség átfogó fejlesztéséhez. A program 2017. évi elindulásával a honvédelmi költségvetés jelentős és folyamatos növekedése mellett számos intézkedés és szervezeti átalakítás révén a kormány a védelmi ipar számára kedvező hazai környezet teremtett, valamint ezeken túl, a program tíz éves távlatában további fejlesztéseket, programokat és együttműködéseket is kilátásba helyezett.

A honvédelmi miniszter elmondta: a program fontos része a nyugállományú katonákról, valamint azok családjairól történő gondoskodás. Mint fogalmazott, a kormányzati időspolitika része a nyugállományú katona is. Meg kell találni azokat a pontokat, ahol a nyugállományú katonák aktívan tudják segíteni a honvédelem ügyét. Elméleti tudásukra és gyakorlati tapasztalatukra aktív pályafutásuk után is szükség van. Akár a hazafias nevelésben és honvédelmi oktatásban, akár a közigazgatásban és az államigazgatásban. Hamarosan napvilágot lát az Obsitos-, valamint a Veterán program, amely számos szociális juttatás mellett bevezeti a kártyás vásárlói kedvezményrendszert is, illetve, aki erre rátermettnek érzi magát, reaktiválódhat a honvédség kötelékébe is akár.