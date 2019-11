Texasi versenyen is zsűrizhet a karcagi séf

A hétvégén lesz a második régiós fordulója az Országos Közétkeztetési Szakácsversenynek Budapesten.

Ennek zsűrijében ott van Szatmári János karcagi mesterséf, vele beszélgettünk tapasztalatairól.

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Sajnos megyénkből idén sem indult csapat ezen a rangos szakmai versenyen, ahol a részt vevő együtteseknek 550 forint áll rendelkezésükre. Ebből kell úgy főzniük, hogy megfeleljenek a közétkeztetésre vonatkozó előírásoknak. A versenyen nincsenek kötelező alapanyagok, de van kettő, amit fel kell használni, ez idén a paprika és a méz.

A csapatoknak 100 főre kell lefőzni az általuk kitalált ételt a zsűri előtt – sorolja Szatmári János, aki maga is több évtizede vesz részt Karcagon a közétkeztetésben.

– Mivel a közétkeztetési konyhákon több korosztálynak is főznek, oda kell figyelni arra, hogy az étel a bölcsődéstől, óvodáson, iskoláson át a felnőttekig megfeleljen az előírásoknak. Ezt kell a csapatoknak is betartaniuk a versenyen. Az első régiós döntőn 30 csapat szerepelt, Szolnok megyéből sajnos egy sem, a hétvégi következőn is több mint húsz vesz részt Budapesten. Az országos döntő februárban lesz, ott a legjobb tizenkét, négyfős csapat versenyez.

– Paprikából és a mézből sokféle ételt lehet készíteni – mondja a két kapott alapanyagról a szakember. – A mézet alapanyagként fel lehet használni főételbe ízesítésre, előételhez vagy krémleveshez.

A főzelékkel már nehezebb a helyzet, a diákokkal hatszor-hétszer meg kell kóstoltatni egy új levest, hogy megismerjék az ízeket. Az új tanévben szeretném megkóstoltatni a karcagi iskolásokkal a főzelékeket, a krémleveseket, mert az a baj, hogy nem ismerik a kelkáposztát vagy a brokkolit.

Januártól alapanyag-bemutatásos szakkört tervezek – árulja el a mesterséf, akitől megtudtuk, a diákok legszívesebben a milánóit, a gyümölcslevest és a tejbegrízt szeretik, de nyerő a paprikás krumpli is.

Ezek vannak a toplista elején, a főzelékeket pedig egyszerűen nem fogyasztják el. Érdekes módon felnőttként már sokféle főzeléket megesznek, állítja Szatmári János mesterséf, aki nemrég egy rangos séfiskolát is elvégzett, amivel jogosult lett arra, hogy nemzetközi versenyeken bíráljon.

– Ferenczi István mesterséf barátommal felkértek Magyarországról bennünket, hogy végezzük el ezt a nemzetközi BBQ-bíróiskolát. Texasban bejegyeztek bennünket bíróként. Ott nagy hagyománya van a BBQ-főzésnek, Európában és hazánkban is próbálják ezt meghonosítani. Itthon már volt egy verseny, ahol bíróként fegyelmezett, nagyon precíz értékelést kellett végezni.

Karcagon mesterséfekkel jövőre szervez egy ilyen bemutatót Szatmári János.